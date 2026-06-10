Bus Simulator 27: Erscheint am 8. September 2026 und führt Reisebusse ein

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Image: astragon Entertainment

Bus Simulator 27 erweitert die Serie erstmals um Langstreckenfahrten.

Der Bus Simulator 27 hat einen neuen Trailer erhalten, der erstmals die neuen Reisebusse und Überlandrouten präsentiert. Gleichzeitig wurden der Veröffentlichungstermin, die Editionen sowie die Inhalte des ersten Season Passes bekannt gegeben.

Demnach erscheint Bus Simulator 27 am 8. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Vorbestellungen sind ab sofort auf allen Plattformen möglich.

Überlandfahrten als große Neuerung

Erstmals in der Geschichte der Reihe verlassen Spieler nicht nur das Stadtgebiet, sondern können auch längere Überlandstrecken befahren. Schauplatz ist die neue Region Felica Bay, eine fiktive Gegend in Südeuropa mit Küstenabschnitten, Stränden, kleinen Dörfern und mehreren Städten.

Die neuen Überlandrouten verbinden die verschiedenen Orte miteinander und ermöglichen deutlich längere Fahrten als in den Vorgängern.

Diese Reisebusse sind neu dabei

Mit dem neuen Fokus auf Langstreckenverkehr halten erstmals offiziell lizenzierte Reisebusse Einzug in die Serie:

  • Mercedes-Benz Tourismo
  • Scania Irizar i8
  • MAN Lion’s Coach

Diese Fahrzeuge sind speziell für die neuen Fernstrecken ausgelegt und bilden einen zentralen Bestandteil des neuen Gameplays.

Vorbestellerbonus im Überblick

Wer Bus Simulator 27 vorbestellt, erhält das Deluxe Pack ohne Aufpreis.

Darin enthalten sind:

  • HESS lighTram 12 Plug
  • Alexander Dennis Enviro100EV
  • Vier exklusive Bus-Skins

Year 1 Edition und Season Pass

Neben der Standard Edition wurde auch eine Year 1 Edition angekündigt.

Der Season Pass Year 1 enthält unter anderem:

  • Mercedes-Benz Intouro
  • Zusätzliche Bus-Pakete
  • Weitere Kosmetik-Pakete
  • Die große FlixBus Expansion

Weitere Inhalte sollen im Verlauf des ersten Jahres nach Release veröffentlicht werden.

Felica Bay wird deutlich größer

Mit den neuen Reisebussen und den erstmals integrierten Überlandstrecken erweitert Bus Simulator 27 die bekannte Formel der Reihe spürbar. Statt ausschließlich innerstädtische Linien zu bedienen, können Spieler künftig auch längere Verbindungen zwischen verschiedenen Städten und Regionen übernehmen.

Der Bus Simulator 27 erscheint am 8. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

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4 Kommentare Added

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  1. Katanameister 461390 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 10.06.2026 - 06:40 Uhr

    Und ein weiteres Spiel wird für den überfüllten September veröffentlicht 😅.

    0
  2. HakunaTraumata 130430 XP Elite-at-Arms Bronze | 10.06.2026 - 07:29 Uhr

    Sieht eigentlich ganz gut aus
    Hatte mit dem ersten 2019 relativ viel Spaß. Der jetzige 21 den fand ich dann irgendwie nicht mehr so dolle.
    Mal sehen habe noch Bus Bound und City Transport auch auf meiner Liste

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  4. Ralle89 171465 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 10.06.2026 - 18:00 Uhr

    Bin leider zu Doof um ein Bus von A nach B zu fahren zumindest in einem Stück 😅 bin da wie Spongebob Vollgas 😂

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