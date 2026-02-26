Bus Simulator 27: Über 45 Busse und erstmals Reisebusse

Image: astragon Entertainment

Bus Simulator 27 erweitert die Reihe mit offizieller Solaris Partnerschaft, neuer Rekordflotte und dem Schauplatz Felicia Bay.

Auf dem diesjährigen IGN Fan Fest stellten astragon Entertainment und Entwickler Simteract den neuen Ableger Bus Simulator 27 vor. Das Spiel bietet die bislang größte Busflotte in der Geschichte der Marke und integriert erstmals eine offizielle Partnerschaft mit Solaris Bus & Coach.

Mehr als 45 offiziell lizenzierte und detailgetreu umgesetzte Fahrzeuge von 13 weltweit bekannten Herstellern stehen zur Verfügung. Vertreten sind unter anderem Mercedes-Benz, MAN, IVECO BUS, Scania und Volvo. Hinzu kommen Busse von Solaris, die innerhalb der Community als lang erwartete Ergänzung gelten.

Neben klassischen Solobussen und Gelenkbussen sind auch Doppeldecker sowie Elektrobusse Teil der Auswahl. Erstmals übernimmt der Spieler zudem das Steuer von Reisebussen und absolviert Langstreckenfahrten, wodurch sich das Einsatzspektrum deutlich erweitert.

Schauplatz ist Felicia Bay, eine sonnige, fiktive Region, die von der Iberischen Halbinsel inspiriert wurde. Dort baut der Spieler sein eigenes Busunternehmen auf. Ziel ist es, das Vertrauen in den öffentlichen Nahverkehr wiederherzustellen. Dafür stehen Management Optionen wie die Erstellung detaillierter Fahrpläne, das Einstellen von Personal, die Zuweisung von Routen und die Verwaltung der gesamten Busflotte zur Verfügung.

Bus Simulator 27 umfasst einen Story-Modus, einen Karriere-Modus sowie einen Sandbox-Modus. Alle Varianten lassen sich sowohl allein als auch gemeinsam mit bis zu drei weiteren Mitspielern im Koop-Multiplayer erleben.

Die Veröffentlichung ist noch für 2026 geplant. Erscheinen wird der Titel für Steam, Epic Games Store, Microsoft Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Thagor90 15600 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 26.02.2026 - 17:49 Uhr

    😀 ich liebe ja solche Simulatoren…

    Also den Fakt, dass inzwischen fast alles simuliert wird und es wohl mehr als genügend Spieler dafür gibt.

    Wie siehts bei euch aus?
    Der einzige Simulator, den ich in den letzten Jahren gespielt habe war übrigens der Goat Simulator.

    0
    • Rotten 103345 XP Elite User | 26.02.2026 - 21:18 Uhr
      Antwort auf Thagor90

      Powerwash simulator 😅✌🏻
      Hin und wieder probier ik welche aus die im GP landen 😅 mein großer hat Spaß beim Landwirtschaftssimulator ✌🏻

      1
  2. Katanameister 339800 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.02.2026 - 18:02 Uhr

    „Ziel ist es, das Vertrauen in den öffentlichen Nahverkehr wiederherzustellen.“

    Das wird wohl ein unmögliches Unterfangen werden 😀.

    0
  3. EdgarAllanFloh 115400 XP Scorpio King Rang 3 | 26.02.2026 - 18:30 Uhr

    Das stell ich mir geil vor, wenn ich einen Reisebus steuern könnte und hinten eine Rentnertruppe ihre Witze reißt. Und dann so geile Touristrecken fahren.

    0
  4. HakunaTraumata 118480 XP Scorpio King Rang 4 | 26.02.2026 - 18:51 Uhr

    Hab eigentlich Bock drauf. Den 19er Teil habe ich schon echt Mega lange gespielt. Mit dem letzten/jetzigen Teil bin ich irgendwie nie wirklich warm geworden.
    Vlt bauen sie ja auch eine Streik Funktion ein

    0
  5. Eddy 10905 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 26.02.2026 - 19:42 Uhr

    Ist die ‚Bus Simulator‘-Serie brauchbar oder nur etwas für eine Bus-Fans?

    0
  6. Ralle89 93020 XP Posting Machine Level 2 | 26.02.2026 - 19:48 Uhr

    Verkehr Sim sind nicht meins ich bin zu blöde dazu, starte und Zwei Straßen weiter Totalschaden 😂

    0

