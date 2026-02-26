Bus Simulator 27: Über 45 Busse und erstmals Reisebusse

Auf dem diesjährigen IGN Fan Fest stellten astragon Entertainment und Entwickler Simteract den neuen Ableger Bus Simulator 27 vor. Das Spiel bietet die bislang größte Busflotte in der Geschichte der Marke und integriert erstmals eine offizielle Partnerschaft mit Solaris Bus & Coach.

Mehr als 45 offiziell lizenzierte und detailgetreu umgesetzte Fahrzeuge von 13 weltweit bekannten Herstellern stehen zur Verfügung. Vertreten sind unter anderem Mercedes-Benz, MAN, IVECO BUS, Scania und Volvo. Hinzu kommen Busse von Solaris, die innerhalb der Community als lang erwartete Ergänzung gelten.

Neben klassischen Solobussen und Gelenkbussen sind auch Doppeldecker sowie Elektrobusse Teil der Auswahl. Erstmals übernimmt der Spieler zudem das Steuer von Reisebussen und absolviert Langstreckenfahrten, wodurch sich das Einsatzspektrum deutlich erweitert.

Schauplatz ist Felicia Bay, eine sonnige, fiktive Region, die von der Iberischen Halbinsel inspiriert wurde. Dort baut der Spieler sein eigenes Busunternehmen auf. Ziel ist es, das Vertrauen in den öffentlichen Nahverkehr wiederherzustellen. Dafür stehen Management Optionen wie die Erstellung detaillierter Fahrpläne, das Einstellen von Personal, die Zuweisung von Routen und die Verwaltung der gesamten Busflotte zur Verfügung.

Bus Simulator 27 umfasst einen Story-Modus, einen Karriere-Modus sowie einen Sandbox-Modus. Alle Varianten lassen sich sowohl allein als auch gemeinsam mit bis zu drei weiteren Mitspielern im Koop-Multiplayer erleben.

Die Veröffentlichung ist noch für 2026 geplant. Erscheinen wird der Titel für Steam, Epic Games Store, Microsoft Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.