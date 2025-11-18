Bus World: Startet im November auf Xbox Series X|S und folgt im Dezember auf PS5

Realistischer Bus-Simulator Bus World bringt die Chernobyl-Zone, China und Island auf die Konsolen!

Der realistische Fahrsimulator Bus World erscheint am 20. November für Xbox Series X|S und wird am 11. Dezember auch auf PlayStation 5 veröffentlicht.

Nach seinem erfolgreichen PC-Debüt im Jahr 2023 erweitert Bus World damit sein Publikum und bringt seine vielfältigen Missionen und einzigartigen Schauplätze auf die aktuelle Konsolengeneration. Das Spiel bietet ein breites Spektrum an Herausforderungen, die vom klassischen Personentransport bis hin zu Einsätzen in Extremsituationen reichen.

Bus World wurde vom unabhängigen Studio KishMish Games entwickelt, das bereits mit Metro Simulator 2 und FlyCorp auf sich aufmerksam gemacht hat.

Für die Konsolenversion zeichnet Ultimate Games S.A. verantwortlich. Die PC-Fassung von Bus World erhielt auf Steam bisher 72 Prozent positive Bewertungen aus über 1.700 Spielermeinungen, was das stetige Interesse an authentischen Fahrsimulationen unterstreicht.

Inhaltlich setzt Bus World auf unverwechselbare Schauplätze. Dazu gehört die Chernobyl-Sperrzone im Jahr 1986, die mit ihren historischen Ereignissen eine eindrucksvolle Kulisse bietet.

Moderne Regionen in China sowie die rauen Landschaften Islands ergänzen die Vielfalt der Welt von Bus World. Die Spieler übernehmen verschiedene Fahraufgaben, meistern Standardrouten, reagieren auf Pannen oder beteiligen sich an Rettungsaktionen für Betroffene unterschiedlicher Katastrophen.

Der freie Fahrmodus von Bus World erlaubt zudem, eigene Routen zu planen und die Umgebungen ohne Missionsdruck zu erkunden.

Die offene Struktur des Spiels unterstützt individuelle Herangehensweisen und lädt dazu ein, die Detailtiefe der Schauplätze kennenzulernen. Bus World bietet damit sowohl strukturierte Szenarien als auch kreative Freiheit für alle, die realistische Bussimulationen schätzen und die besonderen Herausforderungen verschiedener Regionen erleben möchten.