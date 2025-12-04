Bus World: Updates für mehr Performance und bessere Optik

Bus World wurde auf Xbox Series X und Xbox Series S mit den Patches 1.1 und 1.2 aktualisiert und bietet euch nun ein spürbar optimiertes Spielerlebnis.
Die aktuelle Version verbessert die gesamte Gameplay-Performance und sorgt dafür, dass Fahrten im Xbox Gaming-Umfeld flüssiger ablaufen. Gleichzeitig wurde die visuelle Darstellung aufgewertet, wodurch Fahrzeuge, Umgebungen und Lichtstimmungen deutlich klarer wirken.
Ein Fehler, durch den die Anzeige der Unzufriedenheit von Passagieren zeitweise fehlte, wurde korrigiert, sodass ihr jetzt jederzeit auf wichtige Informationen zurückgreifen könnt.
Zusätzlich steht euch eine neue Option zur Verfügung, mit der ihr Spiegel ein- oder ausschalten könnt, um die Bildrate weiter zu erhöhen und das Spiel eurer Hardware anzupassen.
Die Bezeichnungen der Controller-Tasten in den Einstellungen wurden verbessert, um die Navigation im Menü auf Xbox Series X und Xbox Series S intuitiver zu gestalten. Die Überarbeitungen führen insgesamt zu einem runderen, stabileren und optisch hochwertigeren Bus World-Erlebnis auf allen Xbox-Plattformen.
Ist das einfach nur ein anderer „Bus Simulator“ oder was ist das genau?
Sieht nicht schön aus, macht aber vielleicht Spaß. Hab’s noch nicht ausprobiert. Auch gerade für PC sehr günstig zu haben
Steht auch noch auf meiner Liste der unendlichen spiele
Ein Simulator jagt den nächsten, wobei ich hierfür noch Verständnis hab 😅
Für Fans ein freudentag.
Der Trailer auf xbox.com ist wohl noch vor dem Update, hoffe ich jedenfalls ,da das selbst die X360 locker schaffen würde 🤨