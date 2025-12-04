Bus World: Updates für mehr Performance und bessere Optik

16 Autor: , in News / Bus World
Übersicht
Image: Ultimate Games S.A.

Bus World erhält wichtige Xbox Series Updates für mehr Performance und bessere Optik – Patches 1.1 und 1.2 verbessern Gameplay, Grafik und Einstellungen auf Xbox Series.

Bus World wurde auf Xbox Series X und Xbox Series S mit den Patches 1.1 und 1.2 aktualisiert und bietet euch nun ein spürbar optimiertes Spielerlebnis.

Die aktuelle Version verbessert die gesamte Gameplay-Performance und sorgt dafür, dass Fahrten im Xbox Gaming-Umfeld flüssiger ablaufen. Gleichzeitig wurde die visuelle Darstellung aufgewertet, wodurch Fahrzeuge, Umgebungen und Lichtstimmungen deutlich klarer wirken.

Ein Fehler, durch den die Anzeige der Unzufriedenheit von Passagieren zeitweise fehlte, wurde korrigiert, sodass ihr jetzt jederzeit auf wichtige Informationen zurückgreifen könnt.

Zusätzlich steht euch eine neue Option zur Verfügung, mit der ihr Spiegel ein- oder ausschalten könnt, um die Bildrate weiter zu erhöhen und das Spiel eurer Hardware anzupassen.

Die Bezeichnungen der Controller-Tasten in den Einstellungen wurden verbessert, um die Navigation im Menü auf Xbox Series X und Xbox Series S intuitiver zu gestalten. Die Überarbeitungen führen insgesamt zu einem runderen, stabileren und optisch hochwertigeren Bus World-Erlebnis auf allen Xbox-Plattformen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Bus World

16 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Eddy 7925 XP Beginner Level 4 | 04.12.2025 - 12:27 Uhr

    Ist das einfach nur ein anderer „Bus Simulator“ oder was ist das genau?

    0
  2. MaTrial3003 75980 XP Tastenakrobat Level 3 | 04.12.2025 - 12:43 Uhr

    Sieht nicht schön aus, macht aber vielleicht Spaß. Hab’s noch nicht ausprobiert. Auch gerade für PC sehr günstig zu haben

    0
  4. BasDom 22240 XP Nasenbohrer Level 1 | 04.12.2025 - 14:31 Uhr

    Ein Simulator jagt den nächsten, wobei ich hierfür noch Verständnis hab 😅

    0
  6. Hey Iceman 839745 XP Xboxdynasty All Star Gold | 04.12.2025 - 18:52 Uhr

    Der Trailer auf xbox.com ist wohl noch vor dem Update, hoffe ich jedenfalls ,da das selbst die X360 locker schaffen würde 🤨

    0

Hinterlasse eine Antwort