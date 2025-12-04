Bus World: Updates für mehr Performance und bessere Optik

Bus World erhält wichtige Xbox Series Updates für mehr Performance und bessere Optik – Patches 1.1 und 1.2 verbessern Gameplay, Grafik und Einstellungen auf Xbox Series.

Bus World wurde auf Xbox Series X und Xbox Series S mit den Patches 1.1 und 1.2 aktualisiert und bietet euch nun ein spürbar optimiertes Spielerlebnis.

Die aktuelle Version verbessert die gesamte Gameplay-Performance und sorgt dafür, dass Fahrten im Xbox Gaming-Umfeld flüssiger ablaufen. Gleichzeitig wurde die visuelle Darstellung aufgewertet, wodurch Fahrzeuge, Umgebungen und Lichtstimmungen deutlich klarer wirken.

Ein Fehler, durch den die Anzeige der Unzufriedenheit von Passagieren zeitweise fehlte, wurde korrigiert, sodass ihr jetzt jederzeit auf wichtige Informationen zurückgreifen könnt.

Zusätzlich steht euch eine neue Option zur Verfügung, mit der ihr Spiegel ein- oder ausschalten könnt, um die Bildrate weiter zu erhöhen und das Spiel eurer Hardware anzupassen.

Die Bezeichnungen der Controller-Tasten in den Einstellungen wurden verbessert, um die Navigation im Menü auf Xbox Series X und Xbox Series S intuitiver zu gestalten. Die Überarbeitungen führen insgesamt zu einem runderen, stabileren und optisch hochwertigeren Bus World-Erlebnis auf allen Xbox-Plattformen.