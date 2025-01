Bushcraft Simulator: Für Xbox ist was im Busch

Autor:, in / Bushcraft Simulator

Mit begrenzten Ressourcen müssen Spieler in Bushcraft Simulator in der Wildnis überleben.

Bushcraft Simulator, ein neues Survival-Spiel mit Roguelike-Elementen, kommt auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

Der Spieler wird sich in einem wilden Busch wiederfinden, wo er seine Bushcraft- und Überlebensfähigkeiten unter Beweis stellen muss. Der Bushcraft Simulator soll sich durch Realismus und ein abwechslungsreiches und gut ausbalanciertes Gameplay auszeichnen.

Der Simulator lehnt sich an Spiele wie Green Hell und The Forest an, soll aber gleichzeitig eine Reihe eigener Lösungen und Mechanismen bieten.

Das Veröffentlichungsdatum wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Das polnische Studio A2 Softworks (u.a. Gatewalkers und Climber: Sky is the Limit) arbeitet am Bushcraft Simulator.

Der Publisher wird Ultimate Games S.A. sein, der unter anderem für die gut rezensierte Ultimate Fishing Simulator-Serie und den Bestseller Thief Simulator 2 bekannt ist.

Roguelike-Überleben im wilden Wald

Bushcraft Simulator ist ein realistisches Simulationsspiel mit Roguelike- und Survival-Elementen, in dem der Spieler auf einer von der Außenwelt abgeschnittenen und von wildem Wald überwucherten Insel ums Überleben kämpft.

Der Spieler muss so lange wie möglich in einer feindlichen Umgebung überleben, wobei ihm nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen.

Die Idee des Spiels bezieht sich auf die Kunst des Überlebens und den Umgang mit der Wildnis. Das Gameplay wird sich auf das Überleben konzentrieren, aber es wird nicht an Sammeln, Basteln, Erkunden und Kämpfen fehlen.

Eine sehr wichtige Rolle wird die Versorgung des Charakters mit den Grundbedürfnissen wie Gesundheit, Essen, Trinken und Wärme spielen.

Bushcraft Simulator mit einzigartiger Überlebensmechanik

Wie von den Entwicklern angekündigt, soll sich der Bushcraft Simulator durch seinen realistischen Ansatz des Überlebenskampfes auszeichnen. Bei der Herstellung von Wasser muss der Spieler die richtigen Rohstoffe (z.B. Holzkohle, Sand, etc.) beschaffen, verarbeiten und in der richtigen Reihenfolge einsetzen.

Beim Aufbau eines Lagers muss der Spieler Schlafplätze, Unterstände und Lagerfeuer richtig planen, um Komfort und ein sicheres Überleben in der Nacht zu gewährleisten.

Erwähnenswert ist die Mechanik, bei der sich die Art des Lagerfeuers auf die erzeugte Wärmemenge und die Brenndauer des Feuers auswirkt.

Ein weiteres wichtiges Element ist die Erkundung des wilden Waldes, bei der der Spieler die notwendige Ausrüstung für die nächsten Spielabschnitte zusammenstellen muss.

Geschicktes Gewichtsmanagement und die Vorbereitung des richtigen Werkzeugsatzes sind entscheidend und können über das Überleben entscheiden.

Im Spiel wird der Spieler nicht nur gegen wilde Tiere kämpfen, sondern auch auf mysteriöse Zeichen und Strukturen stoßen.

„Dies ist ein Spiel, das Fans von Bushcraft und Survivalismus ansprechen dürfte. Sicherlich werden Spieler, die Produktionen im Stil von Green Hell, The Forest oder Valheim schätzen, im Bushcraft Simulator etwas für sich finden. Das Spiel konzentriert sich auf realistische Aspekte des Überlebens, die man in anderen Produktionen mit ähnlicher Thematik vergeblich sucht. Der Simulator wird sich durch eine durchdachte Kombination aus Realismus und abwechslungsreichem und fesselndem Gameplay auszeichnen“, sagt der Entwickler von A2 Softworks, Andrzej Stroiński.

Der Spieler wird sich wie auf einer einsamen Expedition fühlen, auf der er – nur auf sich selbst und einfache Werkzeuge angewiesen – Trinkwasser und Nahrung beschaffen muss.

Sammeln, Jagen und Fischen sind nur ein Teil der Fähigkeiten, die dabei zum Tragen kommen. Der durchdachte Bau von Unterkünften, die Orientierung im Gelände, die Herstellung einfacher Werkzeuge, das Entzünden von Feuer, das Binden von Knoten und die Arbeit mit Holz und anderen Materialien spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.