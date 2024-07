Busway Islands – Puzzle: Entspanntes Puzzlespiel erscheint diese Woche

QUByte Interactive hat in Zusammenarbeit mit dem Studio Rising Moon Games angekündigt, dass das Puzzlespiel Busway Islands am 11. Juli für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen wird.

In Busway Islands müssen die Spieler Straßen und Zuglinien über ein riesiges Archipel bauen, um effiziente Verbindungen zwischen den Bahnhöfen zu gewährleisten und sicherzustellen, dass alle Passagiere ohne Probleme transportiert werden.

Das rundenbasierte Gameplay und viele andere Elemente werden auch die anspruchsvollsten Spieler herausfordern, die ihre Spiele gerne etwas schwieriger haben, und das alles in einem farbenfrohen, pixeligen Look, der an die großen Konsolenklassiker vergangener Zeiten erinnert.

In 35 einzigartigen Levels taucht ihr in eine entspannende Atmosphäre ein. Die minimalistische Grafik und der einnehmende Soundtrack bilden die Kulisse für die Lösung aller Rätsel, die Ihre logischen Fähigkeiten bis an die Grenze fordern.

Ursprünglich nur für das Spielen mit der Maus konzipiert, wurde die Konsolenversion sorgfältig für das Spielen mit einem Controller angepasst. Daher bietet Busway Islands eine ruhige und zugängliche Erfahrung, die Spieler aller Altersgruppen genießen können.