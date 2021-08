Button City: Launch-Trailer und Demo veröffentlicht

Autor:, in / Button City

Button City, ein liebenswert buntes erzählerisches Abenteuer über Freundschaft und Gemeinschaft von Subliminal Gaming in Zusammenarbeit mit WINGS Interactive, wirft eine Münze auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Steam ein. Die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One befinden sich derzeit in der Entwicklung und versprechen, dass sie sich bald dem Spaß anschließen werden!

Heißt „Fennel“ in Button City willkommen, einer charmanten Kleinstadt mit einer vielfältigen Gruppe von anthropomorphen tierischen Bewohnern. Als neuestes Fuchskind der Stadt ist das Letzte, was Fennel tun möchte, seine Videospiele beiseite zu legen und sein Zimmer zu verlassen. Das heißt, bis er von der Spielhalle der Stadt und deren beliebtestem Spiel, Gobabots, erfährt.

Begeistert von den Spielautomaten und der farbenfrohen Umgebung freundet sich Fennel schnell mit der Fluff Squad an, einer Gruppe von spielhallenbegeisterten Tierkindern, die entschlossen sind, die aktuellen Gobabots-Champions zu entthronen. Nach einem schnellen Crash-Kurs in dem 4v4-Actionspiel und dem Finden seiner ersten Freunde fühlt sich Fennel endlich zu Hause.

Er ahnt nicht, dass das Glück in seinem neuen Zuhause nur von kurzer Dauer sein würde. Als der buchstäblich gierige Fettsack Peppermint Pepperbottom die Gelegenheit sieht, die geliebte Spielhalle der Stadt abzureißen und an ihrer Stelle einen neuen Superstore zu bauen, überlegt er nicht lange und schließt die Türen für immer.

Jetzt liegt es in den Händen der flauschigsten – und entschlossensten – Kinder, ihren Lieblingstreff zu retten, ihren Mitbürgern zu helfen und die neuen Gobabots-Champions zu werden.

Button City erzählt eine herzerwärmende Geschichte über Liebe, Durchhaltevermögen und Freundschaft mit schrulligen Charakteren, lebendigen Designs und poppigen Melodien. Knüpft neue Freundschaften und sammet süße Outfits, während ihr Arcade-Minispiele meistert, darunter Gobabots, das elektrische Driften von rEVolution Racer und das Tanz-Rhythmus-Spiel Prisma Beats.

„Auf den ersten Blick mag Button City wie der Sommerspaß eines Haufens eigenartiger Kinder erscheinen, aber die Geschichte vermittelt eine starke Lektion darüber, wie man zusammenkommt, um das Richtige zu tun“, sagt Ryan Woodward, Lead Programmer bei Subliminal Gaming. „Wir wollten auch sicherstellen, dass wir einen Weg finden, eine Geschichte über das Gemeinschaftserlebnis der Spielhalle zu erzählen und darüber, wie Gaming Menschen zusammenbringt.“

Button City ist ab sofort weltweit über Xbox Series X|S, PlayStation 5 (außer Japan), Nintendo Switch, Steam für PC und Mac für 19,99 Euro erhältlich und unterstützt die Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Japanisch. Eine Demo gibt es hier.