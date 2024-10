Bye Sweet Carole: Atmosphärischer Trailer mit Spielszenen

Autor:, in / Bye Sweet Carole

Bye Sweet Carole zeigt neues Gameplay in einem atmosphärischem Trailer.

Maximum Entertainment und der italienische Entwickler Little Sewing Machine freuen sich, in Zusammenarbeit mit den Meangrip Studios, einen neuen Blick auf das mit Spannung erwartete Horrorspiel Bye Sweet Carole zu werfen.

Inspiriert von klassischen Animationsfilmen und entwickelt von Chris Darril (Remothered-Serie), lädt Bye Sweet Carole die Spieler dazu ein, die dunkle Wahrheit hinter dem Waisenhaus Bunny Hall aufzudecken, wenn das Spiel nächstes Jahr erscheint.

Sehen Sie sich den neuesten Trailer an, der im Indie Horror Showcase zu sehen war: Bye Sweet Carole:

Seid vorsichtig, wenn die Turmuhr Mitternacht schlägt…

Die neue Präsentation stellt neues Gameplay und die schreckliche Eule Velenia vor. Bye Sweet Carole spielt in den frühen 1900er Jahren, in einer Zeit, in der das Phänomen der feministischen politischen Bewegung beginnt, die britische Nation zu erschüttern.

Bye Sweet Carole nimmt die Spieler mit auf eine mysteriöse Untersuchung des unheimlichen Waisenhauses Bunny Hall, in dem Lana Benton die Einzige ist, die vermutet, dass ihre beste Freundin Carole nicht einfach weggelaufen ist.

Begegnet einer Vielzahl von Charakteren, von eurem treuen Freund Mr. Baesie über die bösartige Eule Velenia bis hin zu dem furchterregenden Mr. Kyn und einer gefräßigen Kolonie von Teerhasen. Taucht ein in ein handgezeichnetes Universum, das in dieser dunklen und fantastischen Welt zum Leben erweckt wird.

Die Veröffentlichung von Bye Sweet Carole ist für 2025 für PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X und PC geplant.