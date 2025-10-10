Bye Sweet Carole: Launch-Trailer zum Horror-Adventure

Lüftet in Bye Sweet Carole das unheimliche Geheimnis von Bunny Hall und erlebt eine verworrene Geschichte über Freundschaft, Angst und Fantasie.

Maximum Entertainment und die italienische Studio Little Sewing Machine und Meangrip Studios haben Bye Sweet Carole veröffentlicht, ein Horror-Adventure, das von der Blütezeit der handgezeichneten Animation inspiriert ist.

Das Spiel ist ab sofort für PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich.

Bye Sweet Carole entführt die Spieler in eine eindringlich schöne Welt, in der sich dunkle Märchen und albtraumhafte Realitäten vermischen. Die Spieler folgen der Geschichte von Lana Benton, einem mutigen jungen Mädchen, das verzweifelt nach ihrer vermissten Freundin Carole im unheimlichen Waisenhaus Bunny Hall sucht.

Erkundet eine faszinierende, handgezeichnete Welt, die von unvergesslichen Charakteren bevölkert wird – von Lanas treuem Begleiter Mr. Baesie über die finstere Eule Velenia und den schrecklichen

Mr. Kyn bis hin zu einer überwältigenden Schar albtraumhafter Teerhasen. Jeder Frame dieses fantastischen Universums wurde sorgfältig illustriert, um seinen dunklen Charme zum Leben zu erwecken.