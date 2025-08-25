Bye Sweet Carole: Release-Termin im Oktober verkündet

Maximum Entertainment und der italienische Entwickler Little Sewing Machine geben in Zusammenarbeit mit Meangrip Studios bekannt, dass das von klassischen Animationsfilmen inspirierte Horrorspiel Bye Sweet Carole am 9. Oktober 2025 für PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X und PC erscheinen wird.

Bye Sweet Carole wurde vom renommierten Spieledesigner Chris Darril (Remothered-Reihe) entwickelt und entführt die Spieler in eine wunderschön verdrehte Welt, in der Horror und Fantasie aufeinanderprallen.

Schlüpft in die Rolle von Lana Benton, einem mutigen jungen Mädchen, das entschlossen ist, die erschreckende Wahrheit hinter dem mysteriösen Verschwinden ihrer besten Freundin Carole aus dem unheimlichen Waisenhaus Bunny Hall aufzudecken.

Seht euch den Trailer an, der einen ersten Einblick in neue Kapitel, furchterregende Gegner und die sich entwickelnde Verbindung zwischen Lana und Carole gibt.

Außerdem wurden exklusive Inhalte bekannt gegeben, die in den kommenden physischen Editionen für PS5 und Nintendo Switch enthalten sein werden, darunter:

Wendbares Cover mit alternativem Artwork

Digitaler Original-Soundtrack (27 Titel)

Digitales Artbook mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen