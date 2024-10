Bylina: Action-RPG mit slawischen Mythen

Begebt euch in Bylina im nächsten Jahr auf Xbox Series X|S auf eine epische Reise in slawische Mythen und Legenden.

Seid ihr bereit, für eure unsterbliche Seele zu kämpfen? Das solltet ihr auch sein, denn Far Far Games und Fulqrum Publishing bereiten sich darauf vor, euch in ihrem brandneuen Action-RPG Bylina, das nächstes Jahr für PC (Steam, Epic Games Store und GOG), Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheint, in eine Welt der slawischen Mythen und Volksmärchen zu entführen!

Begebt euch auf eine epische Reise in das ferne Königreich und fordert Koschei den Unsterblichen heraus, um eure unsterbliche Seele zu retten und ein wahrer Held zu werden in Bylina, einem Action-RPG, das in der slawischen Folklore und den Mythen verwurzelt ist, und schlüpft in die Rolle von Falconet, einem jungen Bogatyr, der ohne die Kräfte eines Helden geboren wurde und von fast allen um ihn herum gemieden und unterschätzt wird.

Überwindet zahlreiche Prüfungen, meistert unüberwindbare Hindernisse und werdet zu einem legendären Helden, von dem man noch lange erzählen wird.

Falconet träumt davon, in die Fußstapfen seines Vaters, eines sagenumwobenen Bogatyrs, zu treten – doch während einer scheinbar einfachen Aufgabe findet er sich in dem dunklen und geheimnisvollen Königreich Far Far wieder, wo er sein Ende findet.

Zu seiner Überraschung wird der junge Held von einem geheimnisvollen Geist wiederbelebt, mit dem er nun seinen Körper teilen muss.

Falconet steht vor drei gewaltigen Aufgaben: Er muss die Kontrolle über seine Seele zurückgewinnen, ein uraltes Geheimnis um seinen neuen Gefährten lüften und die Welt vor dem drohenden Untergang retten.

Über Bylina

Entdeckt eine lebendige und außergewöhnliche Welt, die auf slawischen Mythen und Legenden basiert. Reist durch das Land der Städte mit seinen vielfältigen Schauplätzen – von sonnenbeschienenen Wäldern über düstere Verliese bis hin zu imposanten Schlössern, die alle ihre eigenen Besonderheiten und eine ganz eigene Atmosphäre haben. Sobald ihr neue Gebiete betretet, erwarten euch seltsame Bewohner sowie unzählige Herausforderungen, Schätze und Rätsel, die es zu lösen gilt.

Verbessert eure Fähigkeiten, indem ihr einzigartige Techniken und Zaubersprüche meistert, und nehmt an erbitterten Kämpfen mit gewöhnlichen Banditen, furchterregenden legendären Kreaturen und brutalen Bossen teil, bei denen jeder Fehler euer letzter sein könnte.

Erweitert euer Arsenal, indem ihr geheimnisvolle magische Kräfte und eine Vielzahl von Rüstungen, von Schwertern und Schilden bis hin zu Speeren und Bögen, einsetzt. Steigt auf, verbessert eure Stärke, stellt neue Gegenstände her, findet und experimentiert mit seltenen Rüstungstypen und kämpft gegen ein uraltes Übel.

Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse ist in der Welt von Bylina nicht so offensichtlich und klar, wie es auf den ersten Blick scheint; die Bewohner führen ein komplexes Innenleben voller Ängste, Befürchtungen, Hass und Narben aus vergangenen Prüfungen, die sie zu dem gemacht haben, was sie heute sind.

Falconet muss sich nicht nur Legionen von mächtigen Gegnern im Kampf stellen, sondern auch den Emotionen, Gefühlen und Kämpfen, die eine wahre menschliche Seele ausmachen.