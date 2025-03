Bylina: Brandneue Spielszenen zum slawischen RPG

Fulqrum Publishing und der Entwickler Far Far Games präsentieren einen brandneuen Gameplay-Musical-Trailer für ihr kommendes Action-RPG Bylina und entführen euch in das Königreich Far Far.

Dieser brandneue Trailer bietet einen ersten Blick auf einige der Abenteuer, die im Far Far Kingdom auf dich warten – und das alles, während du einige exzellente Tanzschritte von Falconet, dem Helden des Spiels, zeigst.

Bylina befindet sich derzeit in Entwicklung und wird noch in diesem Jahr für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.