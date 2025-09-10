Bylina: Origins-Demo für kurze Zeit verfügbar

Die Origins-Demo von Bylina wird zum ersten Mal während des ID@Xbox Indie Selects Demo Fests bis zum 30. September verfügbar sein.

Diese exklusive Demo lädt Spieler und Spielerinnen dazu ein, Falocnet auf seinem ersten Abenteuer zu begleiten und den Beginn seiner Reise mitzuerleben: durch eine Welt, die von skillbasierten Kämpfen, schwarzem Humor und uralter Magie geprägt ist.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, dass unser Spiel für diese Veranstaltung ausgewählt wurde“, sagte Aleksei Iliukhin, CEO von Far Far Games. „Unser Spiel ist ein Projekt, das aus Leidenschaft entstanden ist, und die Möglichkeit, es beim ID@Xbox Indie Selects Demo Fest zu präsentieren, ist für uns ein wirklich wichtiger Meilenstein. Ich freue mich besonders, dass Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt endlich in Falconets erstes Abenteuer eintauchen, die Atmosphäre von Bylina selbst erleben und ihr Feedback mitteilen können. Es war schon immer unser Traum, eine Geschichte zu schaffen, die Anklang findet, und diese Veranstaltung bringt uns unserem Ziel, diese Vision mit allen zu teilen, einen Schritt näher.“

Die vollständige Version von Bylinae erscheint später in diesem Jahr für PC (Steam, Epic Games Store), Xbox Series X|S und PlayStation 5. Außerdem wird das Spiel auf der Tokyo Game Show 2025 präsentiert, bei der Besuchende vor der Veröffentlichung die Chance erhalten, die Demo aus erster Hand zu erleben und in Falconets Abenteuer einzutauchen.

Hier noch ein Trailer zur Demo für euch: