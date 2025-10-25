Bylina: Weg durch slawische Legenden

Bylina setzt mit dem frischen „Pump It Up“-Trailer neue slawische Maßstäbe!

Habt ihr euch jemals gefragt, wie es wäre, eine bessere Version eurer selbst zu werden? Dann solltet ihr Bylina nicht verpassen – ein fähigkeitsbasiertes Action-RPG, das tief in slawischen Mythen und Legenden verwurzelt ist.

In Bylina begebt ihr euch ins Far Far-Königreich, um mythische Bestien zu besiegen und euch schließlich Koschei dem Unsterblichen zu stellen – einem uralten Gegner aus der Folklore.

Im brandneuen „Pump It Up“-Trailer, vorgestellt von Far Far Games im Rahmen des Galaxies Showcase, bekommt ihr einen ersten Eindruck von den mächtigen Waffen, stilvollen Rüstungen und dem intensiven Kampfsystem, die euch erwarten.

Bylina erscheint für PC (Steam, Epic Games Store, GOG), Xbox Series X|S und PlayStation 5 – und lädt euch ein, in eine Welt voller Mythos, Action und Selbstfindung einzutauchen.