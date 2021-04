Call of Duty: Black Ops 2: Remaster für Next-Gen erscheint angeblich 2023

Call of Duty: Black Ops 2 soll einem Gerücht zufolge im Jahr 2023 als Remaster für Next-Gen veröffentlicht werden.

Angesichts des heutigen Tages sind Gerüchte mit besonderer Vorsicht zu genießen. Dennoch wollen wir von einem Gerücht berichten, wonach ein Remaster von Call of Duty: Black Ops 2 im Jahr 2023 erscheinen soll.

Das Gerücht stammt von einem Ex-Mitarbeiter von Treyarch. Wie er auf Reddit schreibt, war er dort bis gestern noch als Junior Game Designer beschäftigt, ehe er wegen eines nicht genannten Vorfalls gefeuert wurde.

Da er ohnehin die Branche wechselt, könne er auch erzählen, dass sich das Studio in drei Teams aufgeteilt habe.

So sei ein Team für den laufenden Support des aktuellen Call of Duty: Black Ops Cold War zuständig, wo man an weiteren Remaster-Karten arbeitet.

Ein anderes Team kümmere sich hingegen um ein Remaster von Call of Duty: Black Ops 2. Das soll mit dem neuen COD im Jahr 2023 erscheinen und werde auch in Zusammenarbeit mit Raven Software umgesetzt. Es soll sich um ein 1 zu 1 Remaster des Originals handeln, welches für Next-Gen-Konsolen erscheinen soll. Die Plattformen sollen sich in einem Jahr allerdings noch ändern.

Zum nächsten Call of Duty von Treyarch sagte er, dass es ein weiterer Black Ops-Teil sei, der zwischen Black Ops 2 und Black Ops 4 angesiedelt sei. Das neue Black Ops könnte einerseits von einer UN-Friedenstruppe handeln oder aber von einem neuen Black Ops-Team. Da habe er mehrere Aussagen seiner Kollegen gehört. Es spielt aber definitiv in naher Zukunft.