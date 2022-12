Call of Duty: Black Ops 3: Leak offenbart gestrichene Open World

Entwickler Treyarch arbeitete offenbar an einer Open World für Call of Duty: Black Ops 3, die allerdings nach ungefähr einem Jahr Entwicklungszeit eingestampft wurde.

In einem Kotaku-Bericht von Jason Schreier konnte man schon im Jahr 2019 lesen, dass Treyarch an einer weitläufigen Welt gearbeitet hatte, bevor mittendrin die Entwicklung neu gestartet wurde. Im Ergebnis erhielten die Spieler eine „normale“ Call of Duty-Kampagne, die nicht durch eine weitläufige offene Welt hervorstach.

Reddit User u/Purpletoaster veröffentlichte nun auf imgur zahlreiche Screenshots aus dieser Entwicklungsphase. Damit könnt ihr euch ausmalen, dass Black Ops 3 das Potenzial für ein riesiges, weitläufiges Open-World-Abenteuer hatte.

Folgende Inhalte werden in den Bildern enthüllt:

Mehrere große Karten mit Sehenswürdigkeiten

Mehrere Mini-Modi, darunter Sabotage, Verteidigung, Attentate und Bergung

Tag/Nacht und Wetterzyklen wären vorhanden gewesen

Ökonomie und Konstruktionsmechanik

Nicht alle Assets wurden mit den Plänen in die Tonne geworfen. Ein Teil der Inhalte wurde in Call of Duty: Black Ops 3 linearer Kampagne eingesetzt. Auch die Idee einer weitläufigen Welt war nicht gestorben, wie die Umsetzung des Battle Royal-Modus „Blackout“ in Call of Duty: Black Ops 4 gezeigt hat.