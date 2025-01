Call of Duty: Black Ops 3: Shooter verkaufte sich 43 Millionen Mal

Dokumente enthüllen die Verkaufszahlen für mehrere Spiele der Call of Duty-Reihe, darunter Call of Duty: Black Ops 3 mit 43 Millionen Verkäufen.

Trotz des immensen Erfolges, den die Call of Duty-Reihe jedes Jahr mit dem neusten Ableger für sich verbuchen kann, gibt Activision keine Verkaufszahlen bekannt. Stattdessen werden meistens nur die generierten Umsätze in Millionen kommuniziert.

Wie viele Exemplare tatsächlich verkauft wurden, liest man nicht alle Tage.

Aus Gerichtsdokumenten gibt es jetzt zumindest für drei Teile des Shooters genaue Verkaufszahlen.

Die Angaben machte Peter Kelly, Head of Creative für Call of Duty, am 23. Dezember als Antwort auf eine Klage im Zusammenhang mit der Schießerei in der Robb Elementary im texanischen Uvalde im Jahr 2022.

Call of Duty: Black Ops 3 (2015) verkaufte sich demnach mehr als 43 Millionen Mal. Der Reboot Call of Duty: Modern Warfare aus dem Jahr 2019 liegt mit 41 Millionen Verkäufen knapp dahinter. Auf 30 Millionen verkaufte Spiele kommt Call of Duty: Black Ops Cold War, das 2020 auf den Markt kam.

Unglaubliche Zahlen, von denen andere Entwickler und Publisher nur träumen können.