Call of Duty: Black Ops 6: 2XP-Wochenende gestartet

Activision und Treyarch geben bekannt, dass das 2XP-Wochenende in Call of Duty: Black Ops 6 gestartet ist.

Call of Duty: Black Ops 6-Spieler aufgepasst! Die neue (alte) Map Nuketown ist ab heute in Call of Duty: Black Ops 6 erhältlich. Zur Feier startet ein Call of Duty: Black Ops 6 2XP-Wochenende vom 01.11. bis zum 4.11.2024. Auf euch warten 2XP, 2X Waffen-XP und 2X GobbleGum-Verdienstrate.