Call of Duty: Black Ops 6: 300 Millionen US-Dollar weniger Umsatz durch Game Pass – Bericht

Ein Bericht bringt den Day-One-Start von Call of Duty: Black Ops 6 im Game Pass mit deutlich geringeren Verkaufszahlen in Verbindung.

Der Day-One-Release von Call of Duty: Black Ops 6 im Xbox Game Pass soll Microsoft laut einem Bericht erhebliche Verkaufsumsätze gekostet haben. Demnach lagen die Verkäufe auf Konsole und PC im Jahr 2024 rund 300 Millionen US-Dollar unter dem Vorjahresniveau.

Wie Bloomberg unter Berufung auf einen ehemaligen Microsoft-Mitarbeiter berichtet, fiel der Umsatz mit der Call of Duty-Reihe trotz des kommerziellen Erfolgs von Call of Duty: Black Ops 6 deutlich geringer aus als 2023. Gleichzeitig war der Shooter in den USA das meistverkaufte Spiel des Jahres 2024 und stellte innerhalb der Reihe einen neuen Verkaufsrekord auf.

Dem Bericht zufolge entfielen 82 Prozent der Verkäufe von Call of Duty: Black Ops 6 auf PlayStation-Konsolen. Microsoft hatte Activision Blizzard unter anderem übernommen, um neue Titel bereits zum Release im Xbox Game Pass anzubieten und das Wachstum des Abonnementdienstes zu beschleunigen.