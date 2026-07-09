Call of Duty: Black Ops 6: 300 Millionen US-Dollar weniger Umsatz durch Game Pass – Bericht

Der Day-One-Release von Call of Duty: Black Ops 6 im Xbox Game Pass soll Microsoft laut einem Bericht erhebliche Verkaufsumsätze gekostet haben. Demnach lagen die Verkäufe auf Konsole und PC im Jahr 2024 rund 300 Millionen US-Dollar unter dem Vorjahresniveau.
Wie Bloomberg unter Berufung auf einen ehemaligen Microsoft-Mitarbeiter berichtet, fiel der Umsatz mit der Call of Duty-Reihe trotz des kommerziellen Erfolgs von Call of Duty: Black Ops 6 deutlich geringer aus als 2023. Gleichzeitig war der Shooter in den USA das meistverkaufte Spiel des Jahres 2024 und stellte innerhalb der Reihe einen neuen Verkaufsrekord auf.
Dem Bericht zufolge entfielen 82 Prozent der Verkäufe von Call of Duty: Black Ops 6 auf PlayStation-Konsolen. Microsoft hatte Activision Blizzard unter anderem übernommen, um neue Titel bereits zum Release im Xbox Game Pass anzubieten und das Wachstum des Abonnementdienstes zu beschleunigen.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die gehen aber davon aus, dass sie dieselben Verkäufe haben wie im Vorjahr.
Es könnte ja auch sein, dass die Leute einfach die Nase voll haben von dem immer gleichen Spiel und das die Zahlen auch deswegen runter gegangen sind.
Der zweite Faktor wäre: Vielleicht ist das Spiel auch einfach nur Scheiße. Ich kenne die Testberichte und die Kritiken der Gamer nicht. Deswegen ist dieser zweite Faktor nur eine Vermutung von mir
Diese Day- One Gamepass Sachen waren auch von Anfang an eine dumme Idee.
Bei Gears of War E- Day macht man denselben Fehler wieder…