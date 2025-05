Call of Duty: Black Ops 6: Activision hat das Mid-Season-Update gedroppt

Image: Activision Publishing Inc.

Mid-Season-Update „Season 03 Reloaded“ für Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone.

Activision hat das Mid-Season-Update „Season 03 Reloaded“ für Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone gedroppt, in dem eine Vielzahl neuer Inhalte warten, darunter zwei neue Multiplayer-Maps, neue Spielmodi und Waffen sowie aufregende Updates für Verdansk.

Multiplayer:

Zwei neue Maps: Reist zu einem Anwesen, das in ein KGB-Safehouse in der Stadt Haven umgewandelt wurde, und macht euch auf die Suche nach Zielen auf dem weitläufigen Gelände und in den prunkvollen Innenräumen. Auf der neuen Karte „Signal Strike“ könnt ihr die berüchtigte Numbers Station erneut besuchen, während die Operator über und unter Wasser kämpfen.

Zombies:

Zombie-Snacks LTM: Erreicht im neuen zeitlich begrenzten Zombiesnacks-Modus einen Flow-Zustand, der die Gesundheit eures Operators durch eine Energieanzeige ersetzt und denjenigen, die in den Flow kommen, besondere Fähigkeiten gewährt.

Warzone:

Neue Features in Verdansk: Springt auf den Zug auf, kämpft um die beste Ausrüstung in den hochwertigen Loot-Zonen, rast mit der Triumph TF 250-X durch die Stadt und nehmt an den Battle Royale-Ranglistenspielen dieser Saison in Verdansk teil. Außerdem erhaltet ihr Informationen zu allen Änderungen, die zur Mitte der Saison in Verdansk anstehen.

Über alle Modi hinweg:

Waffendetail: Informiert euch über die neue Ladra SMG, die eine hohe Feuerrate mit einer hervorragenden Reichweite kombiniert. Für einen explosiveren Ansatz könnt ihr die 7.62 Mini-Rocket Conversion für den Goblin Mk 2 ausrüsten.

Alle Informationen zu Season 03 Reloaded findet ihr dazu im Blog-Post.