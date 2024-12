Call of Duty: Black Ops 6: Anzeige – Ein Deep Dive in den Multiplayer-Modus

Der Mehrspielermodus ist ein wichtiger Bestandteil jedes Call of Duty-Spielerlebnisses, aber kann Call of Duty: Black Ops 6 das bieten, was wir uns alle wünschen?

*Anzeige – Dieser Artikel ist in Partnerschaft mit G2A entstanden

CoD: BO6 kommt mit vielen Verbesserungen, bewährten Mechaniken und brandneuen Features daher. Auch der Multiplayer-Modus hat sich einigen Änderungen unterzogen – aber sind diese wirklich zum Besseren? Und wie steht er denn im Vergleich zu den Alternativen aus den Vorgängern da? Diese vollständige Übersicht über alle seine Bestandteile gibt die Antwort auf diese Fragen!

Multiplayer-Modus in Call of Duty Black Ops 6

Der Zombie-Modus kehrt zu altem Glanz zurück

Der Zombies-Modus lässt die erfolglosen Lösungen von Modern Warfare 3 und die offenen Karten von Warzone hinter sich, um zu der Formel zurückzukehren, die die Spieler am meisten lieben.

Es gibt zwei rundenbasierte Karten – Terminus und Liberty Falls – die von Wellen immer mächtigerer Untoter überrannt werden. Das Spieltempo ist aufregend schnell, der Kampf um die geheimnisvolle Kiste macht extrem viel Spaß, und die Möglichkeit, jede beliebige Waffe (statt nur eine Pistole) zu benutzen, belebt die Atmosphäre. Es gibt Kioske, Fallen, Power-Ups, Crafting-Tische, atmosphärische Orte und eine kleine Geschichte, die das Eintauchen in das Spiel erleichtert.

All das macht das Aufleveln von Waffen und Charakteren für den Multiplayermodus schnell und sehr unterhaltsam. Es ist schön zu sehen, dass die Entwickler beschlossen haben, vier Jahre Entwicklungszeit zu investieren, um den Zombie-Modus zu liefern, den alle brauchen.

Multiplayer verbindet Tradition mit Veränderungen zum Besseren

Revolutionäres Omnimovement

Black Ops 6 wertet das klassische Multiplayer-Erlebnis mit einem brandneuen Omnimovement-System auf. Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie können die Spieler endlich im Liegen gleiten, sprinten oder sich umdrehen.

Es ist eine überraschend ausgewogene Mechanik, da neue und erfahrene Spieler die Grundlagen verstehen müssen, um sie auf dem Schlachtfeld zu genießen. Die Konfrontationen sind jetzt definitiv schneller und spektakulärer. Außerdem bringen sie jede Menge Spaß in das klassische Multiplayer-Erlebnis.

Neue Karten

Am Tag der Veröffentlichung des Spiels wurden sechzehn Karten eingeführt, und es ist geplant, in Zukunft weitere hinzuzufügen. Sie sind deutlich kleiner und mit actiongeladenen Layouts und den klassischen dreispurigen Strecken ausgestattet.

Trotz des brandneuen Looks fühlen sich viele davon vertraut an, was bei vielen Spielern nicht gut ankommt. Diese Änderungen sind nicht revolutionär, sorgen aber für ein anständiges Spielerlebnis.

Waffenentwicklungssystem

Das Waffenentwicklungssystem hat sich nicht wirklich verändert. Die Spieler können nach wie vor alle Waffen einzeln aufleveln, und ihre Entwicklung erfordert häufigen Gebrauch.

Was sich geändert hat, sind die Perks. Wenn man sich mit drei Waffen ausrüstet, erhält man Zugriff auf die vierte, was einen erheblichen Vorteil auf dem Schlachtfeld garantiert. Daher spielen viele Spieler so, dass sie diese vierte Fähigkeit so schnell wie möglich aktivieren und eine wirklich tödliche Kombination neuer Kampfmöglichkeiten schaffen.

Barrierefreie Funktionen

Black Ops 6 verbessert das klassische Multiplayer-Erlebnis durch neue Zugänglichkeitseinstellungen und die Verbesserung der Einstellungen aus früheren Teilen. Zum ersten Mal in der Serie wird eine asymmetrische Hörkompensation eingeführt, mit der ein individuelles Audioprofil und Soundeinstellungen für jedes Ohr erstellt werden können.

Außerdem gibt es einen Hochkontrastmodus, intelligente Bewegungen, HUD-Voreinstellungen, eine Funktion zum Umschalten der Arachnophobie und eine Option zum Anhalten und Speichern im Zombies-Modus. All dies macht den Multiplayer-Modus für noch mehr Spieler, die das neue Call of Duty-Spiel ausprobieren möchten, interessant und zugänglich.

Game-Pass

Am Tag seiner Veröffentlichung ist Black Ops 6 im Xbox Game Pass erschienen, das heißt es ist sowohl für Konsolen- als auch für Windows-PC-Nutzer verfügbar. Es ist der erste Teil der Serie, der im Rahmen dieses Abonnements erhältlich ist.

Season 1 Reloaded



Zusätzlich zu den Inhalten, die am Tag der Veröffentlichung des Spiels erhältlich waren, haben die Macher auch Season 1 Reloaded angekündigt, die viele neue Funktionen enthält. Laut Treyarch beginnt Season 1 am 5. Dezember 2024 und erweitert Call of Duty: Black Ops 6 um einen neuen Spielmodus, Battle Pass, Herausforderungen und Events.

Außerdem gibt es neue Karten und Überraschungen. Dies ist eine besonders wichtige Information für Fans des Multiplayer-Modus, die sich mehr Inhalte in ihrem Lieblingsspiel wünschen.