Call of Duty: Black Ops 6: Aufzeichnung und Details zum Shooter

Schaut euch die Aufzeichnung der Call of Duty Direct mit ersten Details zum Shooter Call of Duty: Black Ops 6 an.

Activision enthüllt gestern Abend nach dem Xbox Games Showcase den nächsten Teil der Call of Duty-Reihe. Schon im Vorfeld war bekannt, dass er den Namen Call of Duty: Black Ops 6 tragen und in den 1990er Jahren spielen wird.

Gestern wurde im Call of Duty Direct Showcase offiziell erste Details zur Kampagne, Zombies-Modus und mehr verraten.

Wie in einem begleitenden Artikel auf callofduty.com ebenfalls nachzulesen ist, sind Treyarch und Raven Software für die Entwicklung des Spiels verantwortlich. Es wird als Spionage-Actionthriller bezeichnet, welches zeitlich „in den frühen 1990er Jahren spielt, einer Zeit des Übergangs und der Veränderungen in der Weltpolitik, die durch das Ende des Kalten Krieges und den Aufstieg der Vereinigten Staaten zur einzigen Supermacht gekennzeichnet ist.“

Für den Mehrspieler sind zum Launch von Call of Duty: Black Ops 6 am 25. Oktober 16 neue Karten bestätigt. Sie teilen sich in 12 Standard-6v6-Karten und vier kleine Einsatz-Karten auf. Außerdem wird es neue Möglichkeiten in der Bewegung geben, die vielfältig Manöver erlauben.

Dazu heißt es: „Im Mehrspieler-Modus könnt ihr außerdem eure Fähigkeiten testen und lernen, euch wie ein Actionheld zu bewegen, mit Innovationen wie Omnibewegung – das euch ermöglicht, in jede Richtung zu sprinten, zu rutschen und zu hechten – sowie der intelligenten Bewegung (Sprint-, Kletter- und Duckhilfen, mit denen ihr euch mit Leichtigkeit auf das Ausführen unglaublicher und komplexer Manöver konzentrieren könnt), größeren Feind-Trefferzonen, einer unglaublichen Auswahl an Ausrüstung, HUD-Optimierungen, der Rückkehr des Kinomodus und dem klassischen Prestige!“

Call of Duty: Black Ops 6 bringt weiterhin den rundenbasierten Zombies-Modus zurück, wo Spieler in Wellen von Horden Untote besiegen müssen. Zum Launch wird es zwei Karten voller Geheimnisse geben.

Schaut euch nachfolgend die Aufzeichnung der Call of Duty Direct an. Ausführliche Details findet ihr zudem im eingangs erwähnten Artikel auf callofduty.com.

Aufzeichnung Call of Duty Direct:

Offizieller Gameplay Reveal-Trailer:

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober für Xbox Series X|S und Xbox One. Das Spiel wird zudem Day One mit Xbox Game Pass Ultimate spielbar sein.

Jetzt im Microsoft Store vorbestellen: