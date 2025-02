Call of Duty: Black Ops 6: Bestverkauftes Videospiel im Januar in den USA

Im Januar war Call of Duty: Black Ops 6 das am besten verkaufte Videospiel in den USA, gefolgt von Madden NFL 25.

Ein Blick auf den Videospielmarkt und die Ergebnisse von Circana belegen: der Shooter Call of Duty: Black Ops 6 sich in den USA im Januar am nach Dollar-Verkäufen besten verkauft. Direkt dahinter folgt Madden NFL 25. Beide Spiele führten die US-Verkäufe schon im Dezember an.

Im Januar neu hinzugekommen und auf Platz drei gelandet ist Final Fantasy VII: Rebirth. Die Messung zählt sowohl physische als auch digitale Käufe.

Auch auf Playstation war der aktuelle Teil der Shooter-Reihe auf dem ersten Platz. Auf Xbox landete es auf der zwei.

Bei der Hardware sanken die Ausgaben in den USA im Vergleich zum Vorjahr um 45 % auf 205 Millionen Dollar. PlayStation verzeichnete einen Rückgang bei Hardware um 38 %, Xbox um 50 % und Nintendo um 53 %.

Bei der meistverkauften Hardware nimmt PlayStation 5 die Spitzenposition ein, gefolgt von Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Weitere Daten für den US-Videospielmarkt im Monat Januar findet ihr in der Quelle.