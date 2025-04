Call of Duty: Black Ops 6: Bluntman & Chronic als neue Operatoren

Image: Activision Publishing Inc.

Im Shop von Call of Duty: Black Ops 6 ist jetzt das Tracer-Paket mit Bluntman & Chronic erhältlich.

Bekannt als fiktive Charaktere aus den Jay and Silent Bob-Filmen, ist das dynamische Duo Bluntman & Chronic als Tracer-Paket im Shop von Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone erhältlich.

Im Trailer bringen die beiden Helden jede Menge Chaos und Unfug.