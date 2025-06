Call of Duty: Black Ops 6: COD x Ballerina Trailer veröffentlicht

Image: Activision Publishing Inc.

Film trifft Einsatz: Der neue Operator aus dem „John Wick“-Universum ist ab heute in Warzone und Black Ops 6 verfügbar.

Mit dem neuen Trailer zur Kooperation COD x Ballerina kündigt Activision die Integration der ikonischen Figur Eve Macarro aus dem Action-Spin-off Ballerina in das Call of Duty-Universum an.

Die tödliche Assassinin, bekannt aus der düsteren Welt von John Wick, wird ab heute als spielbarer Operator in Warzone und Call of Duty: Black Ops 6 verfügbar sein.