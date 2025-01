Call of Duty: Black Ops 6: Crossplay im Ranked-Modus bald abschaltbar

Aktuell befindet sich die Option, in Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Dutry: Warzone bei Ranglistenspielen als Konsolenspieler die Crossplay-Funktion mit dem PC abzuschalten, in der Testphase.

In Zuge von Season 2 der beiden Shooter, die am 28. Januar beginnt, soll die Option endgültig implementiert werden. Activision erhofft sich von dem Schritt eine Verbesserung des Spielererlebnisses.

Des Weiteren plant man weitere Maßnahmen gegen Cheater, die insbesondere in Ranglistenspielen ihr Unwesen treiben. Bisher wurden 136.000 Ranked-Konten gesperrt.

Zu den Maßnahmen gehören „neue und verbesserte client- und serverseitige Erkennungen und Systeme“, ein „wichtiges Treiber-Update auf Kernel-Ebene“ und ein „neues System zur Erkennung von Manipulationen“.

IP-basierte Sperren möchte man auch weiterhin nicht anwenden, da dies in bestimmten Fällen (z.B. Universitäten oder Internetcafés) aufgrund des Fehlverhaltens einer Person eine Vielzahl unschuldiger Spielern treffen könnte.