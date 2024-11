Call of Duty: Black Ops 6: Das meistgespielte Call of Duty aller Zeiten

Call of Duty: Black Ops 6 bricht weiter Rekorde und ist das meistgespielte Call of Duty aller Zeiten.

Call of Duty: Black Ops 6 bricht weiter Rekorde! Der Ego-Shooer hat in den ersten 30 Tagen sämtliche Rekorde der „aktiven Spieler“, „gespielte Stunden“ und „gespielte Matches“ gebrochen. Überall steht Call of Duty: Black Ops 6 auf Platz 1 im Vergleich zu allen bisherigen Call of Duty-Veröffentlichungen in den ersten 30 Tagen.

Call of Duty: Black Ops 6 ist somit das meistgespielte Call of Duty aller Zeiten. Dazu ist Xbox die meistgespielte Plattform des Shooters, laut Phil Spencer.