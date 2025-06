Call of Duty: Black Ops 6: Das steckt in Season 4: Reloaded

Image: Activision Publishing Inc.

Das sind die neuen Season 4: Reloaded-Inhalte für Multiplayer, Zombies und Warzone in Call of Duty: Black Ops 6.

Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone werden mit einem weiteren riesigen Inhaltsupdate am kommenden Mittwoch, dem 2. Juli, mit Season 04 Reloaded noch epischer.

Season 04 Reloaded bringt neue Karten, Modi, Waffen, Events und mehr, darunter Cel-Shading-Karten-Playlists für alle drei Spielmodi und neue Battle Royale-Features wie das Feld-Upgrade „Türbarrikade“ und den Perk „Loot Master“. Außerdem gibt es das Beavis-und-Butthead-Tracer-Paket für noch mehr Absurdität.

Hier ist eine Auflistung, was Season 04 Reloaded zu bieten hat:

Black Ops 6 Multiplayer:

Zwei neue Karten: Nehmt an der feierlichen Eröffnung der Rolling Hills-Brennerei in Fringe teil, einer neu gestalteten Version der Karte, die erstmals in Call of Duty: Black Ops 3 zu sehen war. Taucht ein in die Schatten der neuen Karte Eclipse Strike, einem Avalon-Nachtclub mit pulsierender Tanzmusik und neonbeleuchteten Tischen, an denen ruchlose Geschäfte abgeschlossen werden.

Black Ops 6 Zombies:

Cel-Shaded Liberty Falls, Abomination Challenge LTM: Stellt euch einem kampferprobten Elite-Gegner in einem erbitterten Kampf in einer speziellen Cel-Shaded-Version von Liberty Falls.

Warzone:

Neue Gameplay-Features: Fordert ein Care-Paket für zusätzliche Unterstützung an und sichert euch zwei neue Gameplay-Gegenstände: die Handkanone und die Türbarrikade. Verbessert außerdem eure Plünderungsfähigkeiten mit dem Loot Master-Vorteil und nehmt den Search & Destroy-Auftrag an.

In allen Modi:

Waffendetails: Macht euch die Hände schmutzig mit den Nahkampfwaffen Olympia Special und Pickaxe Melee. Verwandelt halbautomatische Waffen mit den Spezialaufsätzen SVD Full Auto Mod und TR2 CQB Auto Conversion in vollautomatische Varianten.

