Call of Duty: Black Ops 6: Der Fischer betritt das Schlachtfeld

Der ikonische Hakenmörder aus dem Horrorfilm „I Know What You Did Last Summer“ wird als spielbarer Operator in Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone eingeführt.
Activision hat die Zusammenarbeit offiziell bestätigt und ein Teaser-Bild (oben) veröffentlicht, der den Fischer in seiner düsteren Erscheinung zeigt – in Schwarz gekleidet und bewaffnet mit seinem charakteristischen Haken.
Der Operator „The Fisherman“ erscheint im Rahmen der Season 5, die am 7. August 2025 begann. Mit dem Tracer Pack: I Know What You Did Last Summer Bundle erhaltet ihr neben dem Operator-Skin auch mehrere legendäre Waffenbaupläne, darunter das Sturmgewehr „Dreaded Harpoon“ und die Maschinenpistole „Curved Culler“, beide mit blutigen Haken-Tracern und dem „Fish Bait“-Todeffekt.
Zusätzlich enthält das Paket ein Haken-Nahkampfwaffen-Blueprint, Emotes, ein Finishing Move, ein Spray sowie kosmetische Extras wie Calling Cards und Embleme.
Die Einführung des Fischers erfolgt zeitgleich mit der Veröffentlichung des neuen Films der Reihe, der als vierter Teil an die Ereignisse von „I Still Know What You Did Last Summer“ aus dem Jahr 1998 anschließt. Weitere kosmetische Inhalte oder Operatoren aus dem Franchise könnten folgen, sind jedoch bislang nicht bestätigt.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wie?
Mal kein peinlicher comic Skin?
Verrückt.
Naja bei gewissen Spielen versteh ich es noch, pubg hat von anfang an mit kosmetischen items was zu tun gehabt, gears ebenso wobei dort gott sei dank sich noch fast alles im gears Universum zu tun hat…..ja bis auf ein paar Ausnahmen bzw ausreissern aber das sind alle games die ich in third Person spielen kann und nicht nur meine Arme und Waffe sehe wie bei cod, lächerlich im Endeffekt was aus einem militärshooter geworden ist…..all for the Money damit vergraulen sie sicher den einen oder anderen gamer….battlefield kann kommen
Bei Pubg rennst du wenigstens nicht mit Son Goku durch die Gegend. Gegen ein paar Waffen Skins oder so sagt ja keiner was
Die sollen einfach ne extra Playlist nur für die Comic Skins machen
Cringe
Das Toon Event war doch nice. Die haben da nen Cell Shading Filter über die Maps gelegt. Die Toon Skins werden eh nimmer verschwinden, dann wenigstens aufs Beste hoffen.^^
Wenn es nach mir geht könnten sie auf alle koorperationen verzichten.
Jeder Skin der nix mit Militär oder Krieg zu tun hat macht dieses Spiel einfach nur noch lächerlich
Das is leider war.
Ja leider…
Der gehört auf jeden Fall zu den besseren Skins…
Solche skins in einem Mili shooter sollte verboten werden! Die machen sich so lächerlich mit den ganzen dummen Kooperationen…
Vielleicht sollte das Spiel in Call of Fortnite umbenannt werden.
Am 10.10. wird mit sehr viel Freude Platz auf der SSD geschaffen😁
Das ist ja sogar einmal wieder ein bisschen ein besserer Skin 😅.
So ein Skin geht ja noch. Aber solche Anime Skins wirken bei CoD wie ein absoluter Fremdkörper
Terminator war der einzige Skin welchen ich wirklich gut fand. :-/
Die sollten ma wieder zurück zu den Wurzeln finden.