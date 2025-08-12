Call of Duty: Black Ops 6: Der Fischer betritt das Schlachtfeld

Der ikonische Hakenmörder aus dem Horrorfilm „I Know What You Did Last Summer“ wird als spielbarer Operator in Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone eingeführt.

Activision hat die Zusammenarbeit offiziell bestätigt und ein Teaser-Bild (oben) veröffentlicht, der den Fischer in seiner düsteren Erscheinung zeigt – in Schwarz gekleidet und bewaffnet mit seinem charakteristischen Haken.

Der Operator „The Fisherman“ erscheint im Rahmen der Season 5, die am 7. August 2025 begann. Mit dem Tracer Pack: I Know What You Did Last Summer Bundle erhaltet ihr neben dem Operator-Skin auch mehrere legendäre Waffenbaupläne, darunter das Sturmgewehr „Dreaded Harpoon“ und die Maschinenpistole „Curved Culler“, beide mit blutigen Haken-Tracern und dem „Fish Bait“-Todeffekt.

Zusätzlich enthält das Paket ein Haken-Nahkampfwaffen-Blueprint, Emotes, ein Finishing Move, ein Spray sowie kosmetische Extras wie Calling Cards und Embleme.

Die Einführung des Fischers erfolgt zeitgleich mit der Veröffentlichung des neuen Films der Reihe, der als vierter Teil an die Ereignisse von „I Still Know What You Did Last Summer“ aus dem Jahr 1998 anschließt. Weitere kosmetische Inhalte oder Operatoren aus dem Franchise könnten folgen, sind jedoch bislang nicht bestätigt.