Call of Duty: Black Ops 6: Der Predator erweitert sein Jagdgebiet

Predator, die ikonische Jagdfigur aus dem gleichnamigen Filmfranchise, wird diese Woche als neuer Operator‑Skin für Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone veröffentlicht.
Die Ankündigung bzw. Bestätigung für das Raubtier erfolgte von offizieller Seite zunächst ganz unspektakulär. Der Call of Duty-Account auf X reagierte auf ein altes Posting aus dem Jahr 2023, in dem sich ein Content Creator einen Predator-Skin wünschte.
In einem weiteren Posting zeigte man später eine Grafik für das Inhaltsupdate „The Haunting“, auf der auch der Predator zu sehen ist.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Brauch sowas ja nicht….dachte aber kurz wie geil is das denn, ein neues Alien vs Predator Spiel…..
Aber nein, nur ein skin für CoD….
Weil sie ja bei bo7 damit aufhören jetzt noch mal zum Schluss alles raushauen was sie haben an Skins