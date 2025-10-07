Call of Duty: Black Ops 6: Der Predator erweitert sein Jagdgebiet

Ikonischer Operator‑Skin des Predator erscheint diese Woche in Call of Duty: Black Ops 6 und entfesselt das ultimative Jagdfieber.

Predator, die ikonische Jagdfigur aus dem gleichnamigen Filmfranchise, wird diese Woche als neuer Operator‑Skin für Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone veröffentlicht.

Die Ankündigung bzw. Bestätigung für das Raubtier erfolgte von offizieller Seite zunächst ganz unspektakulär. Der Call of Duty-Account auf X reagierte auf ein altes Posting aus dem Jahr 2023, in dem sich ein Content Creator einen Predator-Skin wünschte.

In einem weiteren Posting zeigte man später eine Grafik für das Inhaltsupdate „The Haunting“, auf der auch der Predator zu sehen ist.

  1. Dreckschippengesicht 257341 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.10.2025 - 14:45 Uhr

    Brauch sowas ja nicht….dachte aber kurz wie geil is das denn, ein neues Alien vs Predator Spiel…..
    Aber nein, nur ein skin für CoD….

    0
  2. HakunaTraumata 103560 XP Elite User | 07.10.2025 - 14:53 Uhr

    Weil sie ja bei bo7 damit aufhören jetzt noch mal zum Schluss alles raushauen was sie haben an Skins

    0

