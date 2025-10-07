Call of Duty: Black Ops 6: Der Predator erweitert sein Jagdgebiet

Ikonischer Operator‑Skin des Predator erscheint diese Woche in Call of Duty: Black Ops 6 und entfesselt das ultimative Jagdfieber.

Predator, die ikonische Jagdfigur aus dem gleichnamigen Filmfranchise, wird diese Woche als neuer Operator‑Skin für Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone veröffentlicht.

Die Ankündigung bzw. Bestätigung für das Raubtier erfolgte von offizieller Seite zunächst ganz unspektakulär. Der Call of Duty-Account auf X reagierte auf ein altes Posting aus dem Jahr 2023, in dem sich ein Content Creator einen Predator-Skin wünschte.

In einem weiteren Posting zeigte man später eine Grafik für das Inhaltsupdate „The Haunting“, auf der auch der Predator zu sehen ist.