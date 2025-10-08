Call of Duty: Black Ops 6: Der Spuk bringt den Horror in Saison 6

Mit dem Start von Saison 6 am 9. Oktober hält das Grauen Einzug in Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 6. Unter dem Titel „Der Spuk“ (The Haunting) erwartet Spieler ein besonderes Halloween-Event, das mit finsterer Atmosphäre, übernatürlichen Gegnern und exklusiven Belohnungen aufwartet.
Im neuen Start-Trailer zu „Der Spuk“ wird die bedrohliche Stimmung eindrucksvoll eingefangen: düstere Karten, unheimliche Effekte und packende Action sorgen für das ultimative Horror-Erlebnis in der Welt von Call of Duty. Ob in Warzone oder Black Ops 6 – überall lauern neue Herausforderungen, furchteinflößende Modi und Überraschungen, die den Puls in die Höhe treiben.
Spieler können sich auf limitierte Halloween-Inhalte, spezielle Operator-Skins, neue Waffen-Blueprints und zeitlich begrenzte Spielmodi freuen, die das Event zu einem der spannendsten Updates des Jahres machen.
Die Frage ist nur: Wird euer Squad die Nacht überleben?
Sieht nicht schlecht aus mit den dunklen Maps, vielleicht schaue ich ja doch mal wieder rein.
Die Maps schauen besser aus als bei der letzter Season, schön das es nochmals neue Maps gibt.
Ich frag mich gerade , ob wir in Battlefield auch solche Events haben werden. 🤔
Z.b zu Weihnachten mit einer Zipfelmütze übers Schlachtfeld zu rennen.
Wäre bestimmt unterhaltsam 😅
Bitte nicht🙄
Sollte eigentlich auch sarkastisch gemeint sein 🤔
Halloween war eigentlich immer unterhaltsam bei CoD