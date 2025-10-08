Call of Duty: Black Ops 6: Der Spuk bringt den Horror in Saison 6

„Der Spuk“ startet am 9. Oktober: Call of Duty Season 6 verwandelt Warzone und Black Ops 6 in ein düsteres Halloween-Spektakel!

Mit dem Start von Saison 6 am 9. Oktober hält das Grauen Einzug in Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 6. Unter dem Titel „Der Spuk“ (The Haunting) erwartet Spieler ein besonderes Halloween-Event, das mit finsterer Atmosphäre, übernatürlichen Gegnern und exklusiven Belohnungen aufwartet.

Im neuen Start-Trailer zu „Der Spuk“ wird die bedrohliche Stimmung eindrucksvoll eingefangen: düstere Karten, unheimliche Effekte und packende Action sorgen für das ultimative Horror-Erlebnis in der Welt von Call of Duty. Ob in Warzone oder Black Ops 6 – überall lauern neue Herausforderungen, furchteinflößende Modi und Überraschungen, die den Puls in die Höhe treiben.

Spieler können sich auf limitierte Halloween-Inhalte, spezielle Operator-Skins, neue Waffen-Blueprints und zeitlich begrenzte Spielmodi freuen, die das Event zu einem der spannendsten Updates des Jahres machen.

Die Frage ist nur: Wird euer Squad die Nacht überleben?