Call of Duty: Black Ops 6: Der Spuk bringt den Horror in Saison 6

6 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 6
Image: Activision Publishing Inc. / black ops 6

„Der Spuk“ startet am 9. Oktober: Call of Duty Season 6 verwandelt Warzone und Black Ops 6 in ein düsteres Halloween-Spektakel!

Mit dem Start von Saison 6 am 9. Oktober hält das Grauen Einzug in Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 6. Unter dem Titel „Der Spuk“ (The Haunting) erwartet Spieler ein besonderes Halloween-Event, das mit finsterer Atmosphäre, übernatürlichen Gegnern und exklusiven Belohnungen aufwartet.

Im neuen Start-Trailer zu „Der Spuk“ wird die bedrohliche Stimmung eindrucksvoll eingefangen: düstere Karten, unheimliche Effekte und packende Action sorgen für das ultimative Horror-Erlebnis in der Welt von Call of Duty. Ob in Warzone oder Black Ops 6 – überall lauern neue Herausforderungen, furchteinflößende Modi und Überraschungen, die den Puls in die Höhe treiben.

Spieler können sich auf limitierte Halloween-Inhalte, spezielle Operator-Skins, neue Waffen-Blueprints und zeitlich begrenzte Spielmodi freuen, die das Event zu einem der spannendsten Updates des Jahres machen.

Die Frage ist nur: Wird euer Squad die Nacht überleben?

  1. Katanameister 214460 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 08.10.2025 - 10:02 Uhr

    Sieht nicht schlecht aus mit den dunklen Maps, vielleicht schaue ich ja doch mal wieder rein.

    0
  2. Economic 83825 XP Untouchable Star 2 | 08.10.2025 - 10:09 Uhr

    Die Maps schauen besser aus als bei der letzter Season, schön das es nochmals neue Maps gibt.

    0
  3. JohnWick 74905 XP Tastenakrobat Level 2 | 08.10.2025 - 11:10 Uhr

    Ich frag mich gerade , ob wir in Battlefield auch solche Events haben werden. 🤔
    Z.b zu Weihnachten mit einer Zipfelmütze übers Schlachtfeld zu rennen.
    Wäre bestimmt unterhaltsam 😅

    0

