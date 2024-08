Call of Duty: Black Ops 6: Details zu Pre-Load und Größe der Beta

Image: Activision Publishing Inc.

Die Entwickler haben Informationen zur Größe der Call of Duty: Black Ops 6 Beta genannt und wann der Pre-Load möglich ist.

Am 30. August startet die Beta für Call of Duty: Black Ops 6 auf allen Plattformen. An diesem Tag wird Vorbestellern oder Xbox Game Pass Abonnenten der Early Access gewährt. Informationen zur Teilnahme hatten wir bereits hier für euch.

Vom 6. bis 9. September folgt dann die Open Beta für alle Spieler.

Wie groß für euch die Beta bzw. der Download des Clients ausfallen wird, das hängt davon ab, ob ihr schon Call of Duty bzw. das Season 5.5-Update installiert habt.

Der Pre-Download der Beta beginnt am 28. August.

Die folgende Tabelle zeigt euch, wie groß euer Download voraussichtlich sein wird.