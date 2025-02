Call of Duty: Black Ops 6: Diese Belohnungen stecken im TMNT-Event Pass

Image: Activision Publishing Inc.

Mit Season 02 Reloaded wird in Call of Duty: Black Ops 6 ein Event Pass zu Teenage Mutant Ninja Turtles eingeführt.

Eine Kollaboration zwischen Call of Duty und den Teenage Mutant Ninja Turtles wurde schon vor Tagen in einem Video angeteasert. Was Fans der kämpfenden Schildkröten aber genau erwartet, das zeigte der Entwickler erst jetzt.

So wird es mit Season 02 Reloaded einen Event-Pass für die Call of Duty x Teenage Mutant Ninja Turtles-Kollaboration geben. Spieler können kostenlose Inhalte freispielen, wobei es auch für zahlende Kunden auf der Premium-Schiene mehr gibt, darunter Splinter als Operator.

Hier ein grafischer Überblick über die Inhalte aus dem Event Pass:

Season 02 Reloaded startet am 20. Februar und bringt neben dem Event Pass unter anderem auch zwei neue Karten für den Multiplayer, den Perk „Hunter’s Instinct“ für Call of Duty: Black Ops 6, für Warzone den Perk „Low Profile“ sowie den Tomb Directed-Modus.

Ausführliche Details zu Season 02 Reloaded lest ihr auf callofduty.com nach.