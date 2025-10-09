Call of Duty: Black Ops 6: Diese Mehrspieler-Karten gibt es in Saison 6 Der Spuk

Diese neuen Call of Duty: Black Ops 6 Mehrspieler-Karten erwarten euch in Saison 6 „Der Spuk“.

Mit Saison 6 „Der Spuk“ erhält Call of Duty: Black Ops 6 gleich vier neue Mehrspieler-Karten, die perfekt zur unheimlichen Jahreszeit passen.

Die Map Rig führt euch auf einen düsteren LKW-Friedhof, während Gravity in einer geheimen Untergrund-Testeinrichtung spielt. In Mothball erkundet ihr ein mysteriöses Gedanken-Forschungslabor, das düstere Experimente verbirgt.

Das Highlight der neuen Kartenrotation ist Boo-Town, eine Halloween-Variante des ikonischen Nuketown, in der schaurige Deko und gespenstische Atmosphäre für echtes Gruselfeeling sorgen.

Fans von Call of Duty: Black Ops 6 können sich also auf intensive Kämpfe, neue taktische Möglichkeiten und jede Menge Halloween-Stimmung freuen, wenn Saison 6 startet.