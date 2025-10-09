Call of Duty: Black Ops 6: Diese Mehrspieler-Karten gibt es in Saison 6 Der Spuk

Call of Duty: Black Ops 6
Image: Activision Publishing Inc.

Diese neuen Call of Duty: Black Ops 6 Mehrspieler-Karten erwarten euch in Saison 6 „Der Spuk“.

Mit Saison 6 „Der Spuk“ erhält Call of Duty: Black Ops 6 gleich vier neue Mehrspieler-Karten, die perfekt zur unheimlichen Jahreszeit passen.

Die Map Rig führt euch auf einen düsteren LKW-Friedhof, während Gravity in einer geheimen Untergrund-Testeinrichtung spielt. In Mothball erkundet ihr ein mysteriöses Gedanken-Forschungslabor, das düstere Experimente verbirgt.

Das Highlight der neuen Kartenrotation ist Boo-Town, eine Halloween-Variante des ikonischen Nuketown, in der schaurige Deko und gespenstische Atmosphäre für echtes Gruselfeeling sorgen.

Fans von Call of Duty: Black Ops 6 können sich also auf intensive Kämpfe, neue taktische Möglichkeiten und jede Menge Halloween-Stimmung freuen, wenn Saison 6 startet.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

8 Kommentare Added

  1. HakunaTraumata 103720 XP Elite User | 09.10.2025 - 10:00 Uhr

    Schaue sicherlich mal in der Zeit zwischen bf6 und bo7 rein, aber die Maps sehen nicht wirklich pralle aus. Aber vlt täuscht das ja

    0
  2. Economic 83865 XP Untouchable Star 2 | 09.10.2025 - 11:09 Uhr

    @HakunaTraumata, aber besser wie bei der letzter Season und besser wie nichts und so kurtz vor BO7 das einiges schlechter ist als BO6 in allen belangen.

    0
    • Katanameister 215560 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.10.2025 - 12:27 Uhr
      Antwort auf oldGamer

      Es gab mal eine Weihnachts-, Weed- und nun eine Halloweenversion, vielleicht hab ich eine vergessen 🤔.

      0
      • oldGamer 122635 XP Man-at-Arms Silber | 09.10.2025 - 12:40 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Keine Ahnung, ich kenn nur Weihnachten und eben nuketown und ich meine es gäbe auch eine Variante ohne Bombe.
        Und das die map eben jedes Jahr ins neue Spiel kommt.
        Irgendwie ausgelutscht finde ich 🙁

        0
        • Katanameister 215560 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.10.2025 - 12:53 Uhr
          Antwort auf oldGamer

          Ganz ehrlich, mein Fall ist die Karte nicht, Stakeout und die Avalon Nachtclub Karte sind mit Abstand die besten.

          0
  5. Kreator78 44160 XP Hooligan Schubser | 09.10.2025 - 13:03 Uhr

    Warum eigentlich schonwieder ein black ops und das 6er ist doch gefühlt erst 5 Monate alt

    0

