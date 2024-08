Call of Duty: Black Ops 6: Diese Perks und Waffen sind bekannt

Zum nächsten Teil der Call of Duty-Reihe sind erst in diesem Tagen Leaks ins Netz geraten. So kursierten am Wochenende Videos aus einem Entwickler-Build von Call of Duty: Black Ops 6 im Netz herum, in denen der Multiplayer zu sehen war.

Der Leak dürfte nicht zuletzt auch dazu beigetragen haben, dass eine Liste an Perks, Waffen, Killstreaks und Ausrüstungsgegenständen vorzeitig zusammengestellt werden konnte.

Laut bisherigen Leaks stehen euch 20 Perks zur Auswahl. Ihr könnt innerhalb derselben Kampfspezialität mehrere auswählen und sogar von einem Bonus profitieren, wenn ihr drei wählt.

Einen Blick auf die Liste dieser Inhalte zum Multiplayer von Call of Duty: Black Ops 6 könnt ihr bei den Kollegen von charlieintel.com einsehen.