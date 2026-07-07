Call of Duty: Black Ops 6: Ego-Shooter wird am 7. Juli 2026 aus der CoD-App entfernt

Call of Duty: Black Ops 6 wird ab dem 7. Juli 2026 nicht länger Teil der zentralen Call of Duty HQ-App sein. Stattdessen wird der Titel wieder als eigenständiges Spiel geführt.
Die Änderung betrifft die bisherige Integration innerhalb der CoD-Plattform, über die mehrere Titel gemeinsam verwaltet und gestartet werden konnten. Mit der Umstellung wird Black Ops 6 wieder separat installiert und gestartet, unabhängig von der übergeordneten App-Struktur.
Hintergrund der Entscheidung wurde nicht im Detail erläutert, allerdings ist die Maßnahme Teil einer größeren Anpassung innerhalb des Call-of-Duty-Ökosystems, das in den vergangenen Jahren mehrfach strukturell verändert wurde.
Für Spieler bedeutet die Umstellung vor allem eine Änderung im Handling der Installation und Verwaltung des Spiels, während Inhalte und Fortschritt unverändert bleiben sollen.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Für die übrigen Spieler von Teil 6 sicher eine gute Sache.
Kann man das Spiel dann auch endlich offline zocken wenn es aus dem HQ raus fliegt oder braucht man eine Internet Verbindung?
Wie bitte kommst du auf die Idee?? Am Spiel selbst ändert sich nichts, es wird ab heute nur separat gelistet. Das wird jedes Jahr gemacht, um das CoD HuB für das näcgste Spiel vorzubereiten.
Ich hab schon drauf gewartet. Da haben sie sich dieses Jahr aber zeit gelassen. Dann werde ich ab 16 Uhr mal suchen und Black Ops 6 starten, um die 1000GS automatisch aufpoppen zu lassen🥳👌🏻