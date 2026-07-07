Call of Duty: Black Ops 6: Ego-Shooter wird am 7. Juli 2026 aus der CoD-App entfernt

Call of Duty: Black Ops 6 wird aus der Call of Duty App entfernt und als eigenständiger Titel geführt.

Call of Duty: Black Ops 6 wird ab dem 7. Juli 2026 nicht länger Teil der zentralen Call of Duty HQ-App sein. Stattdessen wird der Titel wieder als eigenständiges Spiel geführt.

Die Änderung betrifft die bisherige Integration innerhalb der CoD-Plattform, über die mehrere Titel gemeinsam verwaltet und gestartet werden konnten. Mit der Umstellung wird Black Ops 6 wieder separat installiert und gestartet, unabhängig von der übergeordneten App-Struktur.

Hintergrund der Entscheidung wurde nicht im Detail erläutert, allerdings ist die Maßnahme Teil einer größeren Anpassung innerhalb des Call-of-Duty-Ökosystems, das in den vergangenen Jahren mehrfach strukturell verändert wurde.

Für Spieler bedeutet die Umstellung vor allem eine Änderung im Handling der Installation und Verwaltung des Spiels, während Inhalte und Fortschritt unverändert bleiben sollen.