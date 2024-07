Call of Duty: Black Ops 6: Einer der größten Cheat-Anbieter macht dicht

Auf der offiziellen Website von RagingNation wurde bekannt gegeben, dass der Call of Duty Cheat-Anbieter dicht macht. Grund dafür ist eine Klage von Activision gegen den Anbieter.

„Liebe RagingNation-Gemeinde, jemand, der mit unserem Unternehmen verbunden ist, hat eine rechtliche Mitteilung von Activision erhalten. Wir sind zwar mit den Behauptungen in diesen rechtlichen Forderungen nicht einverstanden, aber wir sind nicht in der Lage, mit einem so großen Unternehmen zu prozessieren.“

„Es bereitet uns keine Freude, euch allen mitzuteilen, dass wir unser Geschäft ab heute schließen werden. Danke, dass Sie uns bis heute unterstützt haben! Wir lieben unsere Gemeinde, und dies war das Letzte, was wir tun wollten.“