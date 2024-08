Call of Duty: Black Ops 6: Entwickler spricht über Zombies-Neuerungen

Die Untoten aus dem Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 6 haben euch noch nicht genug Angst eingejagt?

Dan schaut euch ein weiteres Video mit den Entwicklern an, die über Neuerungen im beliebten Modus sprechen.

Treyarch spricht unter anderem über die neuen Augmentierungen, mit denen ihr Extras, Mods und mehr verbessern könnt. So könnt ihr aus drei großen und drei kleinen Augmentierungen wählen.

Was diese bewirken und was sonst noch neu im Zombies-Modus ist, das schaut ihr euch im Video am besten selbst an.