Call of Duty: Black Ops 6: Erfolgreichster Start der Call of Duty-Geschichte

Laut Microsoft-CEO Satya Nadella ist Call of Duty: Black Ops 6 die größte Call of Duty-Veröffentlichung aller Zeiten!

Call of Duty hat schon immer neue Rekorde aufgestellt und auch Call of Duty: Black Ops 6 stellt Rekorde bei der Spielerzahl am Starttag und der Anzahl neuer Xbox Game Pass-Abonnenten an einem einzigen Tag auf.

Laut Satya Nadella stiegen die Verkäufe auf PlayStation und Steam im Vergleich zu Call of Duty: Modern Warfare III um satte 60 % an.

Analyst Daniel Ahmad meldete sich ebenfalls dazu: „Basierend auf den vorläufigen Daten, die ich gesehen habe, sieht es so aus, als ob die Verkaufszahlen bei bezahlten Einheiten denen von MW3 ähnlich waren, wobei PS & Steam den Rückgang bei Xbox ausglichen. Aber der Start in Game Pass hat eine beträchtliche Anzahl von Spielern über Xbox und PC in das Ökosystem gebracht.“ „Mit anderen Worten: Sie erwirtschaften noch immer einen ordentlichen Betrag aus bezahlten Verkäufen und profitieren zudem von Abonnementeinnahmen bzw. einer insgesamt größeren Spielerbasis.“

Doch die guten Nachrichten hören nicht auf, denn die Call of Duty-Franchise hat sich seit ihrer Markteinführung im Jahr 2003 und noch vor der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 6 mittlerweile über 500 Millionen Mal verkauft. Dies gab Activision gegenüber The Washington Post an.

Im gleichen Atemzug wurde verkündet, dass sich die Entwicklungsstruktur von Call of Duty unter Xbox nicht geändert hat. Somit gibt es immer noch 15 Studios, die an der Call of Duty-Reihe und den jährlichen Veröffentlichungen arbeiten.

Activision bestätigt zudem, dass Call of Duty: Black Ops 6 das größte Call of Duty Launch-Wochenende aller Zeiten hingelegt hat. Call of Duty: Black Ops 6 hat auch einen neuen Rekord für die höchste Anzahl an PC-Spielern an einem Call of Duty-Launch-Wochenende aufgestellt.

Der General Manager äußerte außerdem, dass dies nur der Anfang sei. In der ersten Woche nach dem Start bereiten zwei neue Updates den Weg für die Saison 1 vor. Ferner gib es zwei Mehrspieler-Favoriten, einmal den Spielmodus „Infiziert“ und die Map Nuketown, dem 1950er-Klassiker unter den Karten in Black Ops 6, die ab heute erhältlich sein wird.