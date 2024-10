Call of Duty: Black Ops 6: Erster Teaser zur Karte Nuketown

Image: Activision Publishing Inc.

Im Multiplayer von Call of Duty: Black Ops 6 werden Spieler nicht auf die Karte Nuketown verzichten müssen, wie der erste Teaser beweist.

Die Karte Nuketown ist ein Klassiker, der erstmals im Multiplayer von Call of Duty: Black Ops gespielt werden konnte. In den folgenden Jahren wurde sie immer wieder neu aufgelegt und an die Thematik und Zeit des jeweiligen Shooter-Teils angepasst.

Auch in Call of Duty: Black Ops 6 wird Nuketown wieder spielbar sein.

Treyarch zeigt die neuste Version in einem ersten Teaser und verrät, dass sie ab dem 1. November spielbar sein wird.

There goes the neighborhood 🏠 Nuketown comes to #BlackOps6 on November 1 ☢️ pic.twitter.com/1sMwOmNIio — Call of Duty (@CallofDuty) October 10, 2024

Call of Duty: Black Ops 6 ist ab dem 25. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One sowie im Game Pass für Konsole und PC.