Call of Duty: Black Ops 6: Explosiver Season 2 Launch-Trailer veröffentlicht

Der Season 2 Launch-Trailer für Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 6 präsentiert eine Vielzahl neuer Inhalte und Features, die das Spielerlebnis erweitern.

Schaut euch weiter unten den Season 02 Launch Trailer zu Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 6 an. Die Karten Bounty, Dealership, Lifeline, Bullet (Mid-Season), Grind (Mid-Season) sind neu dabei, wobei mehrere Points of Interest (POIs) überarbeitet wurden, um frische Herausforderungen zu bieten.

Der bei den Fans beliebte Modus Gun Game kehrt zurück! Dazu gibt es neue Waffen, kosmetische Gegenstände und Spielmodi, die das Gameplay abwechslungsreicher gestalten sollen.

Saison 2 startet am 28. Januar 2025.