Call of Duty: Black Ops 6: Festliche Feiertage auf Nuketown

Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Black Ops 6 & Warzone wünschen festliche Feiertage auf dem verschneiten Nuketown und diesen Inhalten.

Das Weihnachtsfest wird in Call of Duty: Black Ops 6 & Warzone mit einer verschneiten Version der Karte Nuketown gefeiert. Dazu gibt es Lebkuchen-Waffen, Weihnachtspullover, Santas rote Kutte und selbst die ansonsten trübsinnigen Zombies können sich nicht gegen die Stimmung wehren und haben sich ganz im Sinne der besonderen Zeit gekleidet.

Schaut euch den neuen Trailer an und lauscht der Weihnachtsgeschichte, mit der die Stimmung in Call of Duty: Black Ops 6 & Warzone ein festliches Niveau erreicht.