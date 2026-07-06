Call of Duty: Black Ops 6: Fliegt diese Woche aus dem Call of Duty HQ Launcher

Call of Duty: Black Ops 6 wird ab dem 7. Juli nicht länger über die Call of Duty HQ-App gestartet.
Ab 12:00 Uhr Eastern Time wird Black Ops 6 als eigenständiger Download verfügbar sein und kann unabhängig vom bisherigen zentralen Launcher gestartet werden.
Call of Duty HQ wurde im November 2023 eingeführt und sollte als zentrale Plattform für die aktuellen Ableger der Reihe dienen. Activision bezeichnete den Launcher damals als den gemeinsamen Einstiegspunkt für die moderne Call of Duty-Reihe auf Konsolen und PC.
In den sozialen Netzwerken wird die Entscheidung überwiegend positiv aufgenommen. Zahlreiche Spieler begrüßen die Rückkehr zu einem eigenständigen Launcher und wünschen sich, dass künftig auch andere Titel der Serie unabhängig voneinander gestartet werden können.
Gleichzeitig spekulieren einige Fans darüber, ob die Umstellung Platz für weitere Inhalte innerhalb von Call of Duty HQ schaffen könnte. Konkrete Hinweise darauf gibt es bislang allerdings nicht.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Zu allem Überfluss gibt es COD nun auch im Battle.Net Launcher.
Ich finde man sollte nochmal 3 Launcher aus dem Boden stampfen, da das anscheinend noch nicht genug verwirrt.
Endlich, dieses scheiss HQ hat mir 2 x Theater gemacht
Mal sehen, wie sich COD HQ dann in der Liste der meistgespielten Spiele auf Xbox bewegen wird.
Dieses blöde, riesige HQ… 😄
Dann könnte CoD Probleme mit den Spielerzahlen bei der Statistik der meistgespielten XBOX Spiele bekommen.
Als ob irgendjemand freien Platz auf der Platte für 2 CoD Teile hätte 😅😅
Morgen um 18 Uhr wird BI6 deinstalliert und neu Installiert 😜