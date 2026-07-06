Call of Duty: Black Ops 6: Fliegt diese Woche aus dem Call of Duty HQ Launcher

Call of Duty: Black Ops 6 wird ab dem 7. Juli nicht mehr über Call of Duty HQ gestartet.

Call of Duty: Black Ops 6 wird ab dem 7. Juli nicht länger über die Call of Duty HQ-App gestartet.

Ab 12:00 Uhr Eastern Time wird Black Ops 6 als eigenständiger Download verfügbar sein und kann unabhängig vom bisherigen zentralen Launcher gestartet werden.

Call of Duty HQ wurde im November 2023 eingeführt und sollte als zentrale Plattform für die aktuellen Ableger der Reihe dienen. Activision bezeichnete den Launcher damals als den gemeinsamen Einstiegspunkt für die moderne Call of Duty-Reihe auf Konsolen und PC.

In den sozialen Netzwerken wird die Entscheidung überwiegend positiv aufgenommen. Zahlreiche Spieler begrüßen die Rückkehr zu einem eigenständigen Launcher und wünschen sich, dass künftig auch andere Titel der Serie unabhängig voneinander gestartet werden können.

Gleichzeitig spekulieren einige Fans darüber, ob die Umstellung Platz für weitere Inhalte innerhalb von Call of Duty HQ schaffen könnte. Konkrete Hinweise darauf gibt es bislang allerdings nicht.