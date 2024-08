Call of Duty: Black Ops 6: Gameplay-Video voller Zombies

Image: Activision Publishing Inc.

In einem neuen Video könnt ihr euch 18 Minuten aus Call of Duty: Black Ops 6 Zombies anschauen.

Call of Duty: Black Ops 6 Zombies haben wir euch bereits vorgestellt. Nun könnt ihr euch in einem Video satte 18 Minuten lang die Zombieschlacht in bewegten Bildern anschauen: