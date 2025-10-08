Call of Duty: Black Ops 6: Gratiswoche als Konter zum Battlefield 6 Release

Eine ganze Woche lang könnt ihr Call of Duty: Black Ops 6 auf allen Plattformen kostenlos spielen.
Ab Morgen 18:00 Uhr beginnt die Free Trial des Shooters, die erstmals auch Zugriff auf die komplette Kampagne sowie auf alle Multiplayer- und Zombies-Modi (außer Rangliste) umfasst.
Enthalten sind über 40 Multiplayer-Karten, sechs Zombies-Karten mit Directed Mode und neue Inhalte aus „The Haunting“, darunter exklusive Karten und ein zeitlich begrenzter Zombies-Modus.
Die kostenlose Woche kommt nicht von ungefähr: Am 10. Oktober veröffentlicht Electronic Arts mit Battlefield 6 den neusten Teil der Shooter-Reihe.
Was in der Gratiswoche enthalten ist, zeigt euch diese grafische Übersicht:
COD wird in dem kommenden Jahr so dermaßen von Battlefield zerstört werden, da kann auch eine Gratiswoche nichts daran ändern. 😀
Zum Glück lachst du ja selbst über deine eigene Aussage 🙂
Abwarten, wir werden es ja sehen 😉
„Zerstören“ ist übertrieben.
Dafür hat CoD einfach eine zu starke Basis Spielerschaft.
Aber es dürfte wohl spannend werden zu beobachten wie sich diese beiden Marken die nächsten 12 Monate gegeneinander schlagen werden.
Das ist bereits geschehen, wenn man sich die pre-order Zahlen anschaut.
Wie oft wurde es denn im Game Pass vorbestellt?
Wird nicht passieren. Die meisten werden einfach beides holen. 😄
Also man kann darin rein interpretieren was man jetzt möchte , aber dieses Timing ist schon sehr verdächtig .
Angst wird da sicher nicht der Antrieb dahinter sein , aber zumindest zeigt Activison damit das sie dieses Jahr es schwerer haben werden.
BF6 ist der direkte Konkurent und mit dem bevorstehenden Release in 2 Tagen wird wohl auch MS klar das es dieses Jahr einen starken Gegner um das Weihnachts Geschäft geben wird .
Wie schon vorher gesagt : Battlefield erscheint einen Monat früher als üblich, auch da könnte reininterpreieren wenn man den unbedingt wollte.
Stimmt.
Wie gesagt , Angst wird da keine Rolle dabei gespielt haben.
Wir werden sehen wie es aussieht wenn beide Titel erhältlich sind.
Es wird aufjedenfall spannend werden, soviel steht wohl schon jetzt fest.
Würd ich nicht mal sagen.
Viele sind von Battlefield zu CoD gewechselt und wechseln jetzt wieder zurück um dann irgendwann wieder zu wechseln wenn sie keine Lust mehr haben.
Problem ist hier einfsch dann wieder die bereichterststtung die eben mit Zahlen aus dem letzten Jahr vergleicht während ein fairer Vergleiche eben das Jahr wäre wo das letzte Battlefield erschienen ist.
An deiner Aussage könnte etwas dran sein, wenn das neue CoD gut werden würde. Die Mehrheit der Spieler hat aber keine Lust auf BO7 (siehe Spielerzahlen der Beta) und schon gar nicht auf das, was aus CoD in den letzten Jahren geworden ist.
Die Leute wollen zurück zu den Basics. Das sieht man an dem derzeitigen Hype auf Battlefield 6.
CoD wird massiv an Spieler verlieren, die zumindest in der Ära BO7 nicht wieder zurückkehren werden.
Finde dich damit ab! 😀
Nö. Bf kam immer im Oktober
Erst schlau machen, dann posten.
Battlefield 3 25. Oktober 2011
4 : 29. Oktober 2013
5 : 9. November 2018
CoD 2020 : 13. November 2020
2021 : 5. November 2021
2022 : 28. Oktober 2022
.usw.
Und auf einmal Anfang Oktober?
Fällt die da was auf oder ist die Wand immer noch nicht nahe genug vor der Nase?
Battlefield 1 erschien auch im Oktober. Lediglich V und 2042 kamen im November, aber aufgrund von Verschiebungen der beiden Titel. V sollte ursprünglich am 19. Oktober kommen und 2042 sollte ursprünglich am 22. Oktober erscheinen 🤷🏻♂️
Keine Zeit, muss Battlefield spielen!
Da geht denen aber ordentlich der Arsch auf Grundeis. Das freut mich. Es ist eine Schande, was aus COD geworden ist. Das Spiel sieht noch bescheuerter aus als Fortnite.. Als Fan der älteren Teile hoffe ich, dass sie dieses Jahr ordentlich einen auf den Deckel bekommen. Vielleicht hilft das MW4 nächstes Jahr und man kann das Spiel wieder spielen, ohne das einem an jeder Ecke lächerliche Skins vor die Nase springen.
Zu Fortnite passen die ganzen Skins wenigstens. Bei CoD wirken die total fehl am Platz
Das stimmt. Leider bringen diese Skins zu viel Geld ein. Ich befürchte so schnell wird sich daran nichts ändern.
Naja, was soll das bringen außer das man sich selbst ein Eigentor schießt?
Wenn die Spieler zahlen auf steam jetzt nicht in die höhe gehen wird es folgendes zu lesen geben: selbst Geschenkt ist noch zu teuer, So ging es Failguard ja auch als es im Playsi Abo kam.
Da müssten die mich schon bezahlen um das zu zocken
Sowas passiert wenn man Konkurrenz hat. Das hätten wir sonst nie gesehen. Gerne weiter so.
Ich finde, genau so sollte es doch sein: Konkurrenz belebt das Geschäft! Für uns Spieler kann das nur gut sein, wenn sich die Publisher richtig ins Zeug legen, um uns bei Laune zu halten und an ihre Spiele zu binden. Am Ende profitieren wir von mehr Inhalten, besseren Aktionen und spannenderen Updates.
Konkurrenz belebt das Geschäft.
Da macht man den GamePass hauptsächlich wegen CoD teurer und dann aber wieder kostenlos um Battelfield zu kontern 😂
Ich glaube auch, daß Battlefield 6 dieses mal die Nase vorn hat , denn CoD 7 ist ja grauenvoll.
Ich dachte mit CoD 6 geht es wieder Richtung 2 und 3 , aber nein der ganze Zukunftsplunder kommt wieder…..