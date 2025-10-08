Call of Duty: Black Ops 6: Gratiswoche als Konter zum Battlefield 6 Release

55 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 6
Übersicht
Image: Activision Publishing Inc.

Activision kontert den Release von Battlefield 6 mit einer kostenlosen Spielwoche von Call of Duty: Black Ops 6, inklusive Kampagne.

Eine ganze Woche lang könnt ihr Call of Duty: Black Ops 6 auf allen Plattformen kostenlos spielen.

Ab Morgen 18:00 Uhr beginnt die Free Trial des Shooters, die erstmals auch Zugriff auf die komplette Kampagne sowie auf alle Multiplayer- und Zombies-Modi (außer Rangliste) umfasst.

Enthalten sind über 40 Multiplayer-Karten, sechs Zombies-Karten mit Directed Mode und neue Inhalte aus „The Haunting“, darunter exklusive Karten und ein zeitlich begrenzter Zombies-Modus.

Die kostenlose Woche kommt nicht von ungefähr: Am 10. Oktober veröffentlicht Electronic Arts mit Battlefield 6 den neusten Teil der Shooter-Reihe.

Was in der Gratiswoche enthalten ist, zeigt euch diese grafische Übersicht:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Black Ops 6

55 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. ReWa 780 XP Neuling | 08.10.2025 - 13:07 Uhr

    COD wird in dem kommenden Jahr so dermaßen von Battlefield zerstört werden, da kann auch eine Gratiswoche nichts daran ändern. 😀

    3
    • JohnWick 75105 XP Tastenakrobat Level 3 | 08.10.2025 - 13:22 Uhr
      Antwort auf ReWa

      „Zerstören“ ist übertrieben.
      Dafür hat CoD einfach eine zu starke Basis Spielerschaft.
      Aber es dürfte wohl spannend werden zu beobachten wie sich diese beiden Marken die nächsten 12 Monate gegeneinander schlagen werden.

      0
    • Carfesh 1260 XP Beginner Level 1 | 08.10.2025 - 13:22 Uhr
      Antwort auf ReWa

      Das ist bereits geschehen, wenn man sich die pre-order Zahlen anschaut.

      1
    • RumRoGERs 98405 XP Posting Machine Level 4 | 08.10.2025 - 14:58 Uhr
      Antwort auf ReWa

      Wird nicht passieren. Die meisten werden einfach beides holen. 😄

      0
  2. JohnWick 75105 XP Tastenakrobat Level 3 | 08.10.2025 - 13:08 Uhr

    Also man kann darin rein interpretieren was man jetzt möchte , aber dieses Timing ist schon sehr verdächtig .
    Angst wird da sicher nicht der Antrieb dahinter sein , aber zumindest zeigt Activison damit das sie dieses Jahr es schwerer haben werden.
    BF6 ist der direkte Konkurent und mit dem bevorstehenden Release in 2 Tagen wird wohl auch MS klar das es dieses Jahr einen starken Gegner um das Weihnachts Geschäft geben wird .

    0
    • oldGamer 121995 XP Man-at-Arms Bronze | 08.10.2025 - 13:20 Uhr
      Antwort auf JohnWick

      Wie schon vorher gesagt : Battlefield erscheint einen Monat früher als üblich, auch da könnte reininterpreieren wenn man den unbedingt wollte.

      1
      • JohnWick 75105 XP Tastenakrobat Level 3 | 08.10.2025 - 13:25 Uhr
        Antwort auf oldGamer

        Stimmt.
        Wie gesagt , Angst wird da keine Rolle dabei gespielt haben.
        Wir werden sehen wie es aussieht wenn beide Titel erhältlich sind.
        Es wird aufjedenfall spannend werden, soviel steht wohl schon jetzt fest.

        0
        • oldGamer 121995 XP Man-at-Arms Bronze | 08.10.2025 - 13:40 Uhr
          Antwort auf JohnWick

          Würd ich nicht mal sagen.
          Viele sind von Battlefield zu CoD gewechselt und wechseln jetzt wieder zurück um dann irgendwann wieder zu wechseln wenn sie keine Lust mehr haben.
          Problem ist hier einfsch dann wieder die bereichterststtung die eben mit Zahlen aus dem letzten Jahr vergleicht während ein fairer Vergleiche eben das Jahr wäre wo das letzte Battlefield erschienen ist.

          0
          • ReWa 780 XP Neuling | 08.10.2025 - 14:39 Uhr
            Antwort auf oldGamer

            An deiner Aussage könnte etwas dran sein, wenn das neue CoD gut werden würde. Die Mehrheit der Spieler hat aber keine Lust auf BO7 (siehe Spielerzahlen der Beta) und schon gar nicht auf das, was aus CoD in den letzten Jahren geworden ist.

            Die Leute wollen zurück zu den Basics. Das sieht man an dem derzeitigen Hype auf Battlefield 6.

            CoD wird massiv an Spieler verlieren, die zumindest in der Ära BO7 nicht wieder zurückkehren werden.

            Finde dich damit ab! 😀

            0
        • oldGamer 121995 XP Man-at-Arms Bronze | 08.10.2025 - 13:53 Uhr
          Antwort auf Kreator78

          Erst schlau machen, dann posten.
          Battlefield 3 25. Oktober 2011
          4 : 29. Oktober 2013
          5 : 9. November 2018

          CoD 2020 : 13. November 2020
          2021 : 5. November 2021
          2022 : 28. Oktober 2022
          .usw.

          Und auf einmal Anfang Oktober?
          Fällt die da was auf oder ist die Wand immer noch nicht nahe genug vor der Nase?

          1
          • xXx0Rene0xXx 15990 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 08.10.2025 - 14:35 Uhr
            Antwort auf oldGamer

            Battlefield 1 erschien auch im Oktober. Lediglich V und 2042 kamen im November, aber aufgrund von Verschiebungen der beiden Titel. V sollte ursprünglich am 19. Oktober kommen und 2042 sollte ursprünglich am 22. Oktober erscheinen 🤷🏻‍♂️

            0
  4. Carfesh 1260 XP Beginner Level 1 | 08.10.2025 - 13:26 Uhr

    Da geht denen aber ordentlich der Arsch auf Grundeis. Das freut mich. Es ist eine Schande, was aus COD geworden ist. Das Spiel sieht noch bescheuerter aus als Fortnite.. Als Fan der älteren Teile hoffe ich, dass sie dieses Jahr ordentlich einen auf den Deckel bekommen. Vielleicht hilft das MW4 nächstes Jahr und man kann das Spiel wieder spielen, ohne das einem an jeder Ecke lächerliche Skins vor die Nase springen.

    0
      • Carfesh 1260 XP Beginner Level 1 | 08.10.2025 - 15:08 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Das stimmt. Leider bringen diese Skins zu viel Geld ein. Ich befürchte so schnell wird sich daran nichts ändern.

        0
  5. Kitomy 46030 XP Hooligan Treter | 08.10.2025 - 13:57 Uhr

    Naja, was soll das bringen außer das man sich selbst ein Eigentor schießt?
    Wenn die Spieler zahlen auf steam jetzt nicht in die höhe gehen wird es folgendes zu lesen geben: selbst Geschenkt ist noch zu teuer, So ging es Failguard ja auch als es im Playsi Abo kam.

    1
  7. kleineAmeise 109470 XP Master User | 08.10.2025 - 13:59 Uhr

    Sowas passiert wenn man Konkurrenz hat. Das hätten wir sonst nie gesehen. Gerne weiter so.

    0
  8. StEvIeCgN 7825 XP Beginner Level 4 | 08.10.2025 - 14:22 Uhr

    Ich finde, genau so sollte es doch sein: Konkurrenz belebt das Geschäft! Für uns Spieler kann das nur gut sein, wenn sich die Publisher richtig ins Zeug legen, um uns bei Laune zu halten und an ihre Spiele zu binden. Am Ende profitieren wir von mehr Inhalten, besseren Aktionen und spannenderen Updates.

    0
  9. Captain Satan 116850 XP Scorpio King Rang 3 | 08.10.2025 - 14:32 Uhr

    Konkurrenz belebt das Geschäft.
    Da macht man den GamePass hauptsächlich wegen CoD teurer und dann aber wieder kostenlos um Battelfield zu kontern 😂

    0
  10. daemon1811 35700 XP Bobby Car Raser | 08.10.2025 - 15:08 Uhr

    Ich glaube auch, daß Battlefield 6 dieses mal die Nase vorn hat , denn CoD 7 ist ja grauenvoll.
    Ich dachte mit CoD 6 geht es wieder Richtung 2 und 3 , aber nein der ganze Zukunftsplunder kommt wieder…..

    0

Hinterlasse eine Antwort