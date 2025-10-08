Call of Duty: Black Ops 6: Gratiswoche als Konter zum Battlefield 6 Release

Activision kontert den Release von Battlefield 6 mit einer kostenlosen Spielwoche von Call of Duty: Black Ops 6, inklusive Kampagne.

Eine ganze Woche lang könnt ihr Call of Duty: Black Ops 6 auf allen Plattformen kostenlos spielen.

Ab Morgen 18:00 Uhr beginnt die Free Trial des Shooters, die erstmals auch Zugriff auf die komplette Kampagne sowie auf alle Multiplayer- und Zombies-Modi (außer Rangliste) umfasst.

Enthalten sind über 40 Multiplayer-Karten, sechs Zombies-Karten mit Directed Mode und neue Inhalte aus „The Haunting“, darunter exklusive Karten und ein zeitlich begrenzter Zombies-Modus.

Die kostenlose Woche kommt nicht von ungefähr: Am 10. Oktober veröffentlicht Electronic Arts mit Battlefield 6 den neusten Teil der Shooter-Reihe.

Was in der Gratiswoche enthalten ist, zeigt euch diese grafische Übersicht: