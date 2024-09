Call of Duty: Black Ops 6: Größte Beta-Phase für Call of Duty jemals

Image: Activision Publishing Inc.

Activision und Treyarch haben bekannt gegeben, dass die Call of Duty: Black Ops 6 Beta-Phase alle Rekorde gesprengt hat.

Die Call of Duty: Black Ops 6 Beta hat alle Rekorde in den Schatten gestellt und ist die erfolgreichste Beta-Phase für ein Call of Duty-Spiel bisher für Activision und Treyarch.

Die Call of Duty: Black Ops 6 Early Access- und die Open-Beta-Phase hatten zusammen die meisten Spieler, die meisten Spielstunden, die meisten Spielstunden pro Spieler und die meistgespielten Matches, die jemals in einer Call of Duty Beta-Phase registriert wurden.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober und ist direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement enthalten.