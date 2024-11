Call of Duty: Black Ops 6: Hacker verseuchen Ranglistenspiele

Jedes neue Videospiel mit Onlinemodi zieht Hacker und Cheater an. Die Call of Duty-Reihe kann ein Lied davon singen. Mit jedem neuen Teil gibt es neue Hacker und Tools, sogar schon in den Betas des Shooters funktionierten die Schummeleien.

In kompetitiven Spielmodi, wie der Rangliste im neuen Call of Duty: Black Ops 6, haben die Hacker auch nicht lange auf sich warten lassen. So sind schon einen Tag nach dem Start der Ranglistenspiele zahlreiche Clips in den sozialen Medien zu finden, die Profispieler gepostet haben und zu Recht sauer sind, dass Hacker ihnen das Spiel versauen.

Der frühere Call of Duty Weltmeister Chris ‘Parasite’ Duarte etwa machte sich Luft auf X und schrieb: „HACKERS HACKERS HACKERS HACKERS HACKERS HACKERS HACKERS JEDES SPIEL, WO IST DER ANTI CHEAT TREYARCH.“

Das RICOCHET Anti-Cheat-System hat offenbar noch einiges zu tun, um die lästigen Hacker aus den Ranglisten zu entfernen.