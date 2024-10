Call of Duty: Black Ops 6: Hinter den Kulissen der Kampagnen-Inszenierung

Image: Activision Publishing Inc.

In einem weiteren Video zu Call of Duty: Black Ops 6 spricht Raven Software über die Inszenierung der Kampagne.

Der Release von Call of Duty: Black Ops 6 findet in wenigen Wochen statt. Mit jedem Tag, dem man sich dem 25. Oktober nähert, scheint Activision die Werbemaßnahmen mit neuen Videos und Informationen zum Shooter zu steigern, der vom ersten Tag an auch im Xbox Game Pass enthalten sein wird.

In einem neuen Video könnt jetzt mit dem Team von Raven Software einen Blick hinter die Kulissen wagen, die die filmische Welt der Black Ops 6-Kampagne entworfen hat.