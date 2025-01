Call of Duty: Black Ops 6: Im Startquartal meiste Spieler der COD-Geschichte

Image: Activision Publishing Inc.

Im Startquartal konnte Call of Duty: Black Ops 6 die meisten Spieler in der Geschichte der Shooter-Reihe erreichen.

Am 25. Oktober 2024 erschien Call of Duty: Black Ops 6 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC und im Xbox Game Pass.

Laut Microsoft schaffte es der Shooter im Startquartal sowohl auf Xbox als auch PlayStation an die Spitze der Software-Verkäufe und konnte zudem mehr Spieler vorweisen, als jede andere kostenpflichtige Veröffentlichung in der Geschichte der Call of Duty-Reihe:

„Black Ops 6 war das meistverkaufte Spiel auf Xbox und PlayStation in diesem Quartal und hatte im Startquartal mehr Spieler als jede andere kostenpflichtige Veröffentlichung in der Geschichte der Marke“, so Microsoft-CEO Satya Nadella in der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres.

Während der im Oktober abgehaltenen Telefonkonferenz zum ersten Quartal verkündete Nadella, dass Black Ops 6 die größte Call of Duty-Veröffentlichung aller Zeiten sei und einen Rekord bei den Spielern am ersten Tag sowie bei Game Pass-Abonnenten am Starttag aufgestellt habe.

Zudem seien die Verkaufszahlen auf PlayStation und Steam im Vergleich zum Vorjahr um über 60 % gestiegen, was für die Strategie des Unternehmens spreche, Spieler das Spielen auf den von ihnen favorisierten Geräten zu ermöglichen.