Call of Duty: Black Ops 6: Internetverbindung für Kampagne notwendig

Für viele ist eine permanente Onlineverbindung heutzutage überhaupt kein Thema mehr, für manche steht und fällt jedoch der Spielspaß, weil sie eine schlechte Internetversorgung haben.

Wenn ihr die Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 spielen möchtet, müsst ihr eine aktive Verbindung mit dem Internet herstellen. Das geht aus der Supportseite von Activision hervor.

Der Publisher begründet das mit dem Streaming von Texturen, wodurch man die visuelle Qualität des Spiels verbessert, und gleichzeitig weniger Speicherplatz benötigt.

Activision schreibt: „Um die höchste Bildqualität zu liefern und gleichzeitig den gesamten Speicherplatz des Spiels auf Ihrer Festplatte zu reduzieren, nutzt Call of Duty: Black Ops 6 in allen Spielmodi Texture Streaming. Dies bedeutet, dass zum Spielen aller Spielmodi (einschließlich der Kampagne) eine kontinuierliche Internetverbindung benötigt wird. Beim Verwenden einer Konsole, kann die Kampagne ohne einen Premium-Abonnementdienst wie Game Pass Core oder PlayStation Plus gespielt werden.“